Xiaomi je rešio da bude i flagship lider, pa je prvi globalni model u trci za premijum krunom tu, a mi ćemo vam reći koliko je on daleko ili blizu broja jedan.

Izvor: Stefan_Stojanovic

Kompanija Xiaomi želeći da demonstrira svoju rešenost da postane i premijum brend, predstavila je sva tri nova telefona iz Xiaomi 12 serije u Beču, u Hofburg palati na premijeri organizovanoj za evropske i novinare iz drugih delova sveta.

Mi smo Xiaomi 12 Pro imali nekoliko nedelja pre toga kod sebe i istraživali koliko je kompanija napredovala, šta je sve promenila kako bi se nametnula u premijum delu tržišta i koliko je uopšte Xiaomi sposoban da se takmiči sa Ultra, Pro i drugim flagship modelima konkurencije.

Ukratko, Xiaomi 12 Pro ima najbrže trenutno dostupno punjenje jačine 120 vati sa punjačem u kutiji, drugačiji dizajn sa posebnim zadnjim panelom od Victus stakla, LTPO ekran, tri kamere rezolucije 50 MP, ali i nekoliko mesta koja su, očigledno, ostavljena za Xiaomi 12 Ultra, kako bi se opravdao sufiks u najmoćnijem izdanju Xiaomi 12 serije.

Xiaomi više nije najjeftiniji brend mobilnih telefona i to je bio neophodan potez koji je kompanija morala da povuče, a zbog kojeg su neki korisnici nezadovoljni. Ipak, to je istovremeno i nova realnost, jer u najboljoj klasi mesta promašajima nema, a da bi telefon bio kompletan on mora da bude i (smisleno) nakrcan svim najboljim tehnologijama i opcijama, kako bi bio u mogućnosti da se na tržištu meri sa isto tako jakom konkurencijom.

Izvor: Stefan_Stojanovic

I dok mnogi misle da će konkurenti Xiaomi 12 Pro telefonu biti Samsung ili Huawei telefoni, ali Lei Džun, direktor Xiaomi kompanije, tvrdi da je to - iPhone i da će se Xiaomi koncentrisati na istraživanja i razvoj, kao i ulaganje u inovacije da bi za nekoliko sezona mogao da bude #1 u flagship kategoriji uređaja.

Kineska kompanija trenutno je na 12% tržišta i tokom 2021. godine pravila je krupne iskorake kad je bila čak i prva globalno. Tokom prošle godine ostvaren je rast od 30% u domenu mobilne telefonije, jer je isporučeno preko 190 miliona komada telefona, a rast zarade na godišnjem nivou iznosio je gotovo 38%. Što se premijum segmenta tiče, Xiaomi je svoj udeo na tom tržištu uvećao za oko 6%, jer je sa sedam iz 2020. godine stigao na preko 13% tokom 2021.