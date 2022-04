Ako koristite Google i Facebook odvojite 30 sekundi za proveru vaše privatnosti.

Prikupljanje ličnih podataka svih nas odvija se tiho, u pozadini dok niko u to i ne sumnja, a sve smo odobrili mi sami, besplatno i širokogrudo, dajući sve servisima koje koristimo, kako bismo ih koristili besplatno.

Je li to dobra ili nije dobra stvar - ostavljamo svakome od vas da lično proceni, ali ono što svako treba da zna jeste - Google i Facebook non-stop skupljaju podatke o vama!

To je moguće zato što pravila privatnosti nisu dobro podešena ni na jednom od ovih sajtova, a na našim stranicama svakako imate dosta tema da pročitate o tome, ali i zbog jedne druge stvari - dali ste pristup obema kompanijama da vas prate po internetu.

Kako je to moguće - logovanje na druge sajtove pomoću Google i Facebook naloga.

Mnogi korisnici radije pristaju da se na bilo koji servis ili sajt prijave sa postojećim nalogom Google ili Facebook kompanije, a razlog je banalan i u najvećem broju slučajeva korisnici zaista tako postupaju - brže im je i lakše da se prijave pomoću Google ili Facebook profila, nego da prave novi za svaki servis i pamte lozinke i kreiraju nove.

Za proveru podešavanja privatnosti treba vam najviše 30 sekundi - isprobajte je odmah!

Nažalost, to je ćorsokak, jer u tom slučaju i sajt na kojem ste prijavljeni i Facebook i Google prikupljaju podatke o vama i dele ih međusobno.

Zanimljivo je i to da većina korisnika mnoge sajtove, servise i onlajn aplikacije koristi samo povremeno ili čak isključivo jednom i onda im više ne trebaju ili zaborave na njih. S tim pod ruku ide i zaborav da je sajtu i društvenoj mreži ili Google kompaniji odobren pristup ličnim informacijama i da od njih niko ne zaboravlja da korisnike prati širom interneta i prikuplja njihove podatke i dalje.

Da biste to zaustavili potrebno je da proverite na koje sajtove ste se prijavili putem Google ili Facebook naloga za šta vam nije potrebno više od 30-ak sekundi na bilo kom uređaju. Nakon što vidite šta tamo sve ima potrebno je i da izbrišete sve sajtove koje više ne koristite ili da im ograničite dozvole koje su im dopuštene.

Sajtovi na koje ste se upisali Facebook nalogom

Svi sajtovi na koje ste se prijavili pomoću Facebook naloga sakupljeni su u jednom meniju Facebook mreže i dostupni su vam na desktop, Android (uključujući HMS telefone) i iOS sistemima. Za svaki ćemo dati posebnu putanju, a pogledajte i galeriju slika kako bi vam bilo jasnije gde da kliknete ukoliko vam je potrebna pomoć.

Ako na listi vidite samo par sajtova - blago vama, vi brinete o svojoj privatnosti! Ako je na listi mnogo adresa - to nije dobro i potrudite se da izbrišete sve sajtove sa liste ili makar najveći broj njih!

Na kompjuteru uradite ovo:

Otvorite Facebook.com adresu i kliknite na strelicu nadole u gornjem, desnom uglu

Potražite Settings & Privacy > kliknite na Settings

> kliknite na Pronađite Apps and Websites i uđite unutra (ako ne vidite ovu opciju prvo nađite Security and Login, a onda ćete pronaći i Apps and Websites.

U tom meniju dobićete spisak svih ikad sajtova na kojima ste Facebook nalog koristili za logovanje. Sve istekle sesije su bezbedne za brisanje i označene žutim Expired natpisom i izbrišite ih sa liste - kliknite na Remove dugme i obrišite sve što ste od podataka odobrili ili ostavili kroz to povezivanje.

Polje View and Edit je, takođe jako važno - izmenite u njemu dozvole koje ste dali tom sajtu! Dopustite da pristupi samo vašem imenu i prezimenu na profilu, ne i podacima, mejlu, broju telefona i drugim ličnim ili osetljivim podacima. Ako sajt to sve zahteva - razmislite da li je vredan davanja toliko ličnih podataka za korišćenje…

Na iOS uređaju uradite ovo:

Otvorite Facebook aplikaciju i u donjem, desnom uglu kliknite na tri crtice

Pratite putanju Settings & Privacy > Settings

> Skrolujte dole sve do Permissions menija i kliknite na Apps and Websites.

U tom podmeniju sredite sve kao što smo objasnili za Facebook desktop tj. sajt.

Na Android (i HMS) uređaju uradite ovo:

Otvorite Facebook aplikaciju i potražite tri crtice , pa kliknite na njih

, pa kliknite na njih Pratite putanju Settings & Privacy > Settings

> Uđite u Security i onda pronađite Apps and Websites

i onda pronađite U ovom meniju prođite sve do Logged in with Facebook opcije.

Kao i za iOS i Facebook sajt - pritiskajte Remove dugme dok god ima sajtova kojima nema potrebe da više dajete svoje podatke i da budete ulogovani na njih.

Sajtovi na koje ste se upisali Google nalogom

Hajdemo sad na drugu stranu, ali jednako popularnu kad je upisivanje na sajtove u pitanju - pomoću Google naloga.

Pre svega posetite stranicu linkovanih naloga, na kojoj ćete pronaći podatke na koje ste sve sajtove, servise ili usluge upisani pomoću svog Google naloga (za Google proverite sve naloge, jedan po jedan).

Lista je duga onoliko koliko ste "darežljivi" bili vi sami, pa za sve sajtove kojima ne želite više da dopustite da koristi vaš Google naloga lupite Unlink dugme s desne strane. Naravno, neće sa svim aplikacijama ići lako, jer neke aplikacije neće vam dozvoliti da sa njih otkačite svoj Google nalog! Da, možete li da zamislite to - ne dozvoljavaju vam da se ispišete sa svojim nalogom?! To je realnost, ali srećom postoji opcija i za to. Idite u tu aplikaciju koja vam ne dozvoljava da uradite Unlink i potražite u njenim podešavanjima nešto što se zove Linked accounts, Connected accounts ili slično i u tom meniju jednostavno izbrišite svoj Google nalog - tek onda ćete ta aplikacija nestati sa stranice linkovanih naloga.

Kad ste već tu pogledajte u Security odeljku koje to aplikacije (trećih strana) imaju pristup određenim delovima vašeg Google naloga - bekap, imenik, kalendar, poruke i slično. Neke aplikacije ne traže da se upišete na njih sa svojim nalogom, kao login praksa, ali koriste deo Google naloga za rezervne kopije podataka ili slično - ovde se radi o takvim aplikacijama.

Dakle, Security odeljak Google naloga, pa Third-party apps with account access opcija. Unutar nje videćete koje aplikacije imaju pristup nekom delu vašeg Google naloga. Za svaku koju ne koristite i za koje smatrate da više nema potrebe da bude priključena na vaš Google nalog kliknite i potom odaberite plavo polje Remove Access.

To je to! Čestitamo, mrvicu ste bezbedniji i imate malo više privatnosti na internetu!