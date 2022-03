Brisanje postova je jednostavno, a proces je isti za web verziju i za mobilnu aplikaciju.

Izvor: Smart Life/ Shutterstock/ PK Studio

Otkad nas Facebook podsjeća na stare postove, često poželimo da ih sve obrišemo – što je moguće, a kroz nekoliko jednostavnih koraka.

Budući da ova društvena mreža postoji već dugo, sigurno je da se zaboravilo na sve stvari koje su se tokom godina dijelile na platformi.

Zbog toga bi mnogi korisnici mogli da požele da okrenu novi list, te da sa profila obrišu sve stare stvari.

Profili na društvenim mrežama su odavno postali sastavni dio života, pa su na primjer važni prilikom prijava na konkurse za različite poslove – zbog toga je poželjno da na njima nema stvari koje korisnik više ne želi da dijeli s drugima.

Da bi se obrisali svi postovi, a sačuvao profil, potrebno je da se ode na profilnu stranicu i klikne na tri tačke s desne strane. Nakon toga se otvara meni u kojem se između ostalog nalazi i Activity Log, u okviru njega sekcija Your Posts, a ispod je lista na kojoj se nalaze tipovi postova – video i fotografije, statusi, postovi s drugih aplikacija.

Da bi se sve obrisalo neophodno je da se izabere Manage Your Posts ili Manage Your Tags, a kako bi se uklonili sopstveni, ali i postovi u kojima je korisnik tagovan. Nakon toga je dovoljno da se klikne na All, te Trash ikonicu i svi deljeni sadržaji su stvar prošlosti.

Pogledajte video:

Brisanje postova na Facebook-u Izvor: YouTube/ @Kerr TV

Brisanje postova je dakle jednostavno, a proces je isti za web verziju i za mobilnu aplikaciju.