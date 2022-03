Nakon više od osam meseci čekanja Google svima nudi opciju za brisanje poslednjih 15 minuta pretrage.

Izvor: SmartLife / Marko Čavić

Za čim se to sve traga na internetu trebalo bi da bude privatna stvar korisnika.

Nažalost, to nije slučaj, a upravo na tom slučaju je zasnovan ne samo današnji internet, nego kompletna smartfon i još gedžet industrija - korporacije razvijaju svoj onlajn biznis na tome što znaju šta tražimo, gde, kada i slično.

Google pamti k’o slon i iako ga je moguće podesiti da popis naših pretraga automatski izbriše nakon tri, 18 ili 36 meseci, nema nikakvih garancija da tamo negde ne postoji rezervna ili bilo kakva kopija Google podataka čije "mastilo ne bledi".

Ako želimo da se služimo najpopularnijim pretraživačem, onim prema kojem se ravna kompletan internet i razvijeni svet - to je cena koja mora da se plati.

Utešno je što ćemo uskoro biti u prilici da poslednju sesiju sakrijemo od radoznalih očiju onih kojima eventualno pozajmimo telefon. Naime, prošlog jula, Google je svojoj iOS aplikaciji dodao opciju uklanjanja poslednjih 15 minuta pretrage, a prema rečima zvaničnika, distribucija ove mogućnosti je krajem marta počela i za Android telefone.

Koliko smo primetili, do naših prostora još uvek nije stigla, ali kada se to desi, pristup neće biti komplikovan. Biće dovoljno otvoriti Google aplikaciju na telefonu, zatim dodirnuti profilnu sličicu u gornjem desnom uglu i u padajućem meniju odabrati Delete last 15 min opciju.

Ako imate Huawei telefon koji nema GMS - vi ovih problema nemate, jer vama Petal Search svakako od prvog dana omogućava Incognito režim, pa imate brigu manje da li će neko slučajno “provaliti“ šta ste upravo tražili na internetu.