Prva epizoda dugo čekane serije House of the Dragon dobila je datum premijere!

Izvor: HBO Max

Prequel tj. serija koja će pratiti događaje pre Game of Thrones ere na HBO Max streaming servisu biće emitovana od 21. avgusta ove godine!

Jedna od najvećih ekskluziva ovog servisa od 8. marta dostupnog i kod nas izazvala je ogromnu pažnju publike i fanova Igre prestola, pa nekako svi očekujemo dosta od nje.

House of the Dragon bazirana je na knjizi Džordža R. R. Martina Fire and Blood i prati razvoj i događaje vezane za porodicu Targarijen.

Prva epizoda najavljena je slikom jajeta, zmaja naravno, koje je naprslo i jasno nam stavlja do znanja da ćemo i kroz ovu seriju uživati u krilatim čudovištima, koja su ukrala šou toliko puta i u Igri prestola. Naravno, ovog puta očekujemo mnogo više priča upravo o zmajevima, koji su takoreći "tradicija" Targarijena.

Pogledajte prve objavljene House of the Dragon slike:

Pogledajte prve objavljene House of the Dragon slike:

Sadržaj serije pratiće period oko 200 godina pre serije Igra prestola, a premijera je zakazana samo dve nedelje pre emitovanja konkurentskog velikog projekta na Amazon Prime servisu, kojem se isto radujemo - The Lord of the Rings: The Rings of Power, koja debituje 2. septembra.

Nažalost, osim ove jedne slike i šturih detalja koje smo videli na premijeri prvog trejlera HBO i produkcija serije nisu otkrili ništa novo, pa ćemo za novi video i slike sa seta morati da se strpimo još neko vreme.

Da čujemo - šta vi očekujete od ove serije?