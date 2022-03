CD Projekt Red iznenadio sve najavom nove igre!

Izvor: CD Projekt Red

Iako je ovih dana CD Projekt Red punio internet vesti svojim kontroverznim odlukama u vezi sa Rusijom i povlačenjem sa tog tržišta, ne samo kompanije, nego i njenih igara, sad je na redu nešto sasvim drugačije.

CD Projekt Red i zvanično je objavio da je novi The Witcher u razvoju!

Igra, koja je opčinila igrače svojom trilogijom, posebno trećim delom, koji je doživeo nekoliko reizdanja, poboljšanih verzija i dodatnih DLC-ova zbog popularnosti, dobiće nastavak.

Iako očekivano, ovo niko nije očekivao baš u ovom trenutku, ali - desio se!

The Witcher 3: Wild Hunt je izašao 2015. godine i godinama nakon toga tutnji gejming scenom i zvezda je svih rasprodaja na svim platformama. Sedam godina kasnije dobijamo najavu nove igre za koju CD Projekt Red kaže da je nova saga i najava nove The Witcher franšize, što znači - više igara i nadamo se mnogo više zabave u odnosu na posrnuli Cyberpunk 2077 koji nikako da proradi kako je izdavač hteo, iako je i ta igra oborila mnogobrojne rekorde - ali dok je još niko nije igrao i svi su je kupovali baš na račun The Witcher slave studija i izdavača.

Izgleda da će igra biti i dalje zasnovana na REDengine-u, kao i sledeća Cyberpunk 2077 ekspanzija, a o datumu izlaska možemo samo da nagađamo i promašimo, jer smo i na Cyberpunk 2077 čekali gotovo celu deceniju.

Verujemo da će Henri Kavil odglumiti još koju The Witcher sezonu u Geraltovom oklopu dok ne vidimo tj. ne budemo igrali novu igru. Mršave detalje, potvrdu da neće biti samo Epic Store ekskulziva, ali i jednu sliku - to je sve što za sada imamo od zvaničnih podataka o novoj The Witcher igri…

Šta biste voleli da novi The Witcher donese?

Podsetimo se dosadašnjih The Witcher igara kroz galeriju slika i video:

Vidi opis POČINJE SLEDEĆA SAGA: Novi The Witcher je u razvoju - i da, mislimo na igru! The Witcher 3: Wild Hunt The Witcher 3: Wild Hunt The Witcher 3: Wild Hunt The Witcher 3: Wild Hunt The Witcher 3: Wild Hunt The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen video (MobIT) The Witcher Platige Trailer video (MobIT) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Smart Life/ Steam Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Smart Life/ Steam Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Smart Life/ Steam Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Smart Life/ Steam Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Smart Life/ Steam Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MONDO / CD Projekt Red Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MONDO / CD Projekt Red Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MONDO / CD Projekt Red Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MONDO / CD Projekt Red Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MONDO / CD Projekt Red Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MONDO / CD Projekt Red Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Halk Hogan Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: GOG.com Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MONDO / CD Projekt Red Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: The Witcher Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: The Witcher Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: The Witcher Br. slika: 17 17 / 17

The Witcher: Monster Slayer datum izlaska Izvor: The Witcher: Monster Slayer

The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen video (MobIT) Izvor: Halk Hogan