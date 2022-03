Netflix će za Next Games izdvojiti 65 miliona evra, a kupovina bi trebalo da se okonča do polovine 2022. godine.

Izvor: Smart Life/ Pexels/ Anastasia Shuraeva

Netflix je objavio detalje o još jednoj akviziciji koja je u vezi s kreiranjem video igara za ovu platformu.Planovi se tiču finskog developera Next Games, koji je zaslužan za igre poput RPG Stranger Things: Puzzle Tales, te nekoliko mobilnih naslova iz Walking Dead franšize.

Kupovina bi trebalo da poboljša ponudu mobilnih igara u okviru servisa na kojem Netflix radi već neko vreme.Netflix Games za iOS i Android se pojavio 2021. godine, a igre su besplatne za sve pretplatnike i mogu da se preuzmu u online prodavnicama.Servis je tek na početku, a iz kompanije kažu da će se uz pomoć Next Games proces značajno ubrzati, pa će korisnici dobiti još više vrhunskih igara. Većina postojećih naslova je nastala zahvaljujući developerima sa strane – igre Stranger Things: 1984 i Stranger Things 3: The Game je razvio studio BonusXP, a oživljavanje stare igre Asphalt Xtreme koja se pojavila 2016. godine je omogućio Gameloft.

Akvizicija studija Next Games druga je po redu kupovina, budući da je kompanija prošle godine pazarila i Night School Studio. To znači da Netflix planira više sopstvenih naslova, pa se pridružuje kompanijama Microsoft i Sony koje i same kupuju studije za razvijanje video igara.

Netflix Games ponuda Izvor: Smart Life/ @Mr. Sujano

