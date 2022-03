Dosta smo čekali, stvarno! Pogledajte 14 minuta zbog kojih Hari Poter obožavaoci ne prestaju da se raduju!

Izvor: Warner Bros. Games

Još počekom prošle godine (je li moguće da je već toliko prošlo?!) mnogi obožavoci Harija Potera doživeli su razočaranje kad je igra koja je tako puno obećavala pomerena za nepoznat period sledeće, 2022. godine.

RPG naslov Hogwarts Legacy konačno je dobio zvaničan novi i nadamo se zakucan termin izlaska i to krajem ove godine u najmagičnije vreme - tokom praznika kad mu je i najbolje vreme, iskreno.

Iz slabašnog opisa mehanike igre se dâ naslutiti da će igrači moći samostalno da naprave svog lika i odaberu jednu od četiri kuće u okviru škole za čarobnjake, u kojoj će učiti kako da mućkaju napitke, dresiraju mitske zveri i naravno, bore se svojim magičnim štapićima.

Ishod međusobnih sukoba zavisiće od adekvatne kombinacije bajanja u odnosu na određenu slabost protivnika i prigodnih bonusa koji obezbeđuje dodatna oprema. Programeri Avalanche Software kompanije, koja je alfa i omega razvoja igre, tvrde da je Hogwarts Legacy isključivo singlplejer igra, kao i da, što je za pohvalu, u njoj neće biti nikakvih naknadnih mikrotransakcija.

Poznati likovi iz originalnih Hari Poter fantazija ili Fantastic Beasts filmova verovatno će izostati, jer je radnja smeštena u 19. veku. Sama autorka, J. K. Rouling, nije ni na koji način uključena u razvoj igre (zbog iznošenja stavova na društvenim mrežama koji su uvredili transrodne osobe), mada autori uveravaju da je priča satkana po ugledu na njeno pisanje.

Zaronite u magični svet Hogwarts Legaci igre:

Precizan datum početka prodaje još uvek nije poznat (holiday season 2022).

Umesto njega, objavljen je gejmplej video od čak 14 minuta - zaslužili smo makar toliko za sve ovo čekanje!

Na kraju treba napomenuti i to da, iako je on debitovao na Sony manifestaciji State of Play, igra nije PS ekskluziva, te će se uz PC naći i na Microsoft konzolama - niko nije lud da u ovom trenutku Xbox pravi neprijateljskom konzolom ;)

Svakako, povratak u magični svet Harija Potera mnogima će dobro doći kao beg od stvarnosti koja je sve turobnija čak i bez korone…

Hogwarts Legacy Gameplay Video Izvor: Hogwarts Legacy

Zavirite i iza kulisa i otkrijte kako nastaje Hogwarts Legacy igra: