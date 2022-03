Microsoft kaže da su reklame u okviru Windows 11 File Explorer aplikacije slučajno puštene u javnost, ali ne poriče da se to neće dešavati u budućnosti.

Izvor: Promo/Microsoft

Ako je i vama bilo čudno zbog čega je Microsoft dozvolio Windows 10 korisnicima da besplatno pređu na Windows 11, sada stvari polako počinju da imaju smisla. Umjesto da vam, kao i godinama unazad, Microsoft jednokratno uzme novac za operativni sistem, Windows 11 je "besplatan", ukoliko imate Windows 10 i kompatibilni računar. Da li ste čuli za onu američku poslovicu: "Nema besplatnog ručka"?

Umjesto da vam naplate operativni sistem, Microsoft je smislio fantastičan plan: da inkorporira reklame u svoj operativni sistem. I dok to može da zvuči ok, ukoliko one nijesu napadne, u novoj Insider verziji Windows 11 OS-a, reklame se nalaze unutar File Explorer-a, jedne od stvari koje koristite za rad sa fajlovima, i korisnici su pobjesneli.

Some people will go mad if Microsoft starts adding ads in explorer. pic.twitter.com/rusnyrYyX2 — Florian (@flobo09) March 12, 2022

Treba imati na umu i činjenicu da ukoliko nemate Windows 10, Windows 11 ćete morati da kupite u jednom trenutku i nemojte misliti da će ga Microsoft poklanjati svojim korisnicima

Reklame je primijetio jedan Twitter korisnik, koji je prijavljen na Microsoft Insider program, i nakon salve negativnih komentara, jedan od zaposlenih kompanije Microsoft zvanično je izjavio da je u pitanju eksperimentalni baner, koji nije namijenjen za javnost i da je isključen.

Ako nas je Microsoft nešto naučio, za sve ove godine, to je da oni ništa ne rade slučajno, i da ukoliko postoji mjesto za baner, budite sigurni da ćemo da u nekom trenutku tu i vidjeti.

Microsoft je slično probao i u Windows 10, takođe u File Explorer-u, promovišući OneDrive pretplatu, što takođe nije naišlo na odobravanje kod korisnika. Windows 10 je po prvi put uveo reklame u Start meni, a reklame u Microsoft aplikacijama su postale normalna stvar.

Ne treba zaboraviti da se Microsoft samo pridružuje kompanijama kao što su Apple i Google, koji će vas spamovati sa reklamama, kad god im se ukaže prilika za to, pa ne čudi veliko razočaranje korisnika za ukidanje YouTube Vanced aplikacije.

Windows 11 Izvor: YouTube / Windows

Sa druge strane, taktika laganog ubacivanja reklama u proizvode, kako bi "ispipali" koliko će ljudi trpjeti iste nije ništa novo, i to na primer Google koristi sa YouTube servisom. Logika je da je bolje tražiti da vam neko oprosti za grešku nego za vašu dozvolu da urade nešto što vam se sigurno neće svidjeti. U prevodu, ako vas lagano naviknu na reklame, tranzicija na znatno agresivnije oglašavanje će sigurno biti bezbolnija.

Najveći problem, bar prema komentarima na društvenim mrežama je ova tajnovitost, odnosno pokušaj da se nešto provuče "ispod žita", umesto da se ljudi obavijeste, kako bi znali i eventualno napravili izbor da li nešto hoće ili neće.