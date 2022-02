Ove opcije trenutno nisu dostupne većini Windows testera, a Microsoft još uvek nije objavio da postoje.

Izvor: SmartLife / Microsoft

Izgleda da Microsoft radi na nekim Windows 11 opcijama koje još uvek nisu predstavljene javnosti, a u pitanju su različite funkcije – od stikera, preko sakrivanja taskbara na tabletima, do nove sekcije u podešavanjima.

Nove opcije su primećene u najnovijoj test verziji operativnog sistema, a otkrivene su dan nakon što je iz kompanije Microsoft moglo da se čuje da se radi I na nekim elementima o kojima korisnici još uvek ništa ne znaju.

Pažnju su privukli stikeri za pozadine na ekranima Windows 11 uređaja – u pitanju je opcija koja omogućava da se wallpaper prilagodi ukusu korisnika, a preko Sticker Editor aplikacije koja nudi stikere koji su do sada obično bili dostupni u aplikacijama za razmenjivanje poruka.

Dok nalepnice za pozadinu možda nisu najkorisnija opcija na svetu, uklanjanje taskbara može da bude – u novim podešavanjima postoji “Automatically hide the taskbar when using your device as a tablet”, što bi moglo da bude korisno za rasklopive telefone koji mogu da se koriste na više načina.

Vidi opis MICROSOFT POČINJE SA TESTIRANJEM TAJNIH WINDOWS 11 OPCIJA: Radoznali saznali sve o novim funkcijama Windows 11 Store Windows 11 Edge browser Windows 11 Start meni Windows 11 Paint redizajn Windows 11 Paint Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Microsoft Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: SmartLife / Microsoft Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: SmartLife / Microsoft Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: SmartLife / Blue Edge / Printscreen Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: SmartLife / Blue Edge / Printscreen Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: SmartLife / Blue Edge / Printscreen Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: SmartLife / Microsoft Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: SmartLife / Unsplash / Windows Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: SmartLife / Unsplash / Windows Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: SmartLife / Microsoft Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: SmartLife / Microsoft Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: SmartLife / Microsoft Br. slika: 12 12 / 12 AD

Pored svega navedenog, tu je i nova opcija u Windows 11 podešavanjima, a nudi više mogućnosti za kontrolisanje potrošnje i uštede energije, što je korisno i za uređaj i za životnu sredinu. Što se drugih promena tiče, Focus Assist postaje samo Focus i dobija opcije da se takozvani „tihi mod“ zakazuje kroz Outlook.

Ove opcije trenutno nisu dostupne većini Windows testera, a Microsoft još uvek nije objavio da postoje. Od kraja 2021. godine se radi i na drugim rešenjima, posebno na problemima koji su u vezi sa komplikacijama u taskbaru, te nevoljama sa štampačima. Objavljene su i neke kozmetičke intervencije, pa je „plavi ekran smrti“ ponovo poplaveo, iako se planiralo da s Windows 11 verzijom postane tamniji.

Windows 11 Izvor: Smart Life/ @Kevin Stratvert

Uprkos brojnim popravkama koje su objavljene poslednja dva meseca, neke funkcije i dalje nedostaju, poput dark moda za Paint, ažuriranja za aplikacije Media Player i Your Phone, te drugih manje ili više važnih rešenja. Kada se sve sabere i oduzme, čini se da će korisnici još neko vreme sačekati savršen Windows 11, što i nije tako strašno – i Windows 10 se suočavao s brojnim nevoljama dok se nije navikao na nas.