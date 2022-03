Jedan od najpopularnijih muzičkih striming servisa kod nas podiže cenu mesečne pretplate.

Izvor: SmartLife / Marko Čavić

Aplikacija Deezer prva je donela striming muzike u regionu i ljudima omogućila slušanje muzike na bolji i kvalitetniji način.

Deezer je još uvek jedini servis dostupan kod svih domaćih operatora kao deo paketa ili uz standardnu mesečnu nadoknadu.

Dosadašnja cena pretplate bila je 4,99 evra, a od aprila će ona iznositi jedan i po evro mesečno više, odnosno 6,49 evra što je na današnji dan oko 760 dinara.

Kompanija je mejlom obavestila sve korisnike koji su u martu izvršili svoju poslednju uplatu po staroj ceni mejlom da će do promene doći, mada je vešto izbegla da to kaže direktno.

Naime, nazivajući to novim pogodnostima Deezer tek u poslednjoj rečenici saopštava primaocu mejla da će, kako kažu, njihovi napori da nam isporuče HiFi zvuk koštati 1,5 evra više. Mesečno. I sve bi to bilo OK, da smo mi tražili taj HiFi zvuk. Ali nismo. Kao što verujem da nije najveći broj Deezer korisnika, koji je, da je to hteo da koristi, svakako imao Deezer HiFi profil. Da stvar bude bezveznija - Deezer HiFi je ukinut i sad postoje samo Deezer Premium i Deezer Family.

Dakle, hteli ne hteli od 1. aprila uživaćete u HiFi zvuku, a plaćaćete servis evro i po više.

Nažalost, Deezer obrazloženje o povećanju cene pretplate puklo je baš u krucijalnom trenutku - u delu rečenice koji povezuje najavu i iznos poskupljenja (makar je tako u našem mejlu, vi nas ispravite ako je kod vas drugačije).

Ono što je za pohvalu jeste odluka kompanije da svima koji uplate za godinu dana unapred ponudi cenu stare čak nešto nižu od stare pretplate - 4,89 evra - što je popust od 25 odsto, odnosno za devet plaćenih meseci korišćenja dobijate celu godinu.

Vidi opis DEEZER PODIŽE CENU PRETPLATE: Svi korisnici dobijaju HiFi zvuk, ali za evro i po više svakog meseca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: SmartLife / A1 Srbija Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO / Deezer Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO / Deezer Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO / Deezer Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO / Deezer Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO / Deezer Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 12 12 / 12 AD

Šta je HiFi zvuk

Deezer je potrošio nekoliko pasusa da nam objasni šta je HiFi zvuk, pa je red da prenesemo to i vama.

Uz HiFi zvuk, vaše omiljene numere imaju širi dinamički raspon i bolje se čuju razni instrumenti. Uz HiFi kvalitet numere vuče oštrije i bolje nego ikad.

HiFi zvuk je luksuzno muzičko iskustvo u kojem ćete uživati na svim vašim uređajima, od desktop aplikacije i veb plejera do bilo kojeg pametnog mobilnog uređaja sa sistemom iOS ili Android. Zvuk HiFi će biti dostupan i na uređajima Xbox, Chromecast, Sonos i drugim uređajima.

Deezer je dostupan i u AppGallery prodavnici aplikacija.