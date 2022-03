Ne radi se o prevodima na različite jezike, već o opciji zahvaljujući kojoj je u dnu snimka ispisano sve ono što neko izgovori.

Cilj je da platforma postane pristupačnija i onima koji imaju oštećenja sluha, a opcija je trenutno dostupna na 17 jezika (spisak nije objavljen, ali se planira još veći broj).

Korisnici titlove mogu da isključe ukoliko im nisu potrebni, a nova mogućnost je korisna i kada je zvuk na telefonu ili nekom drugom uređaju iz nekog razloga utišan.

Instagram je titlove u Stories dodao još u maju 2021. godine, a opcija se izgleda pokazala kao korisna. To ne znači da su auto-generisani titlovi uvek besprekorni, ali je neosporno da mnogima znače. Rivalska platforma TikTok je sličnu funkciju predstavila u aprilu prošle godine, a titlovi spadaju u podrazumijevane opcije, što znači da su automatski uključeni za kreatore koji su prije toga morali ručno da ih dodaju.

Nova opcija dakle štedi vreme vlasnicima sadržaja, te Instagram čini dostupnijim i za one koji ne mogu da čuju. Kao što smo već rekli – ne radi se o prevodima, već o titlovima koji automatski bilježe ono što se na nekom snimku izgovori. Zahvaljujući tome videi sada mogu da se gledaju i kada korisnik nema slušalice, a ne želi da ometa one koji se nalaze u blizini.

