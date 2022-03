Nakon instalacije nove verzije MIUI 13 korisničkog interfejsa veliki broj korisnika je prijavio da su telefoni Mi 11 serije jednostavno prestali da rade.

Za sada su prijavljeni problemi sa Mi 11, Mi 11 Ultra i Mi 11 Lite 5G modelima, ali ne sumnjamo da se slično dešava i sa drugim Mi 11 modelima koji su dobili ažuriranje.

Xiaomi i dalje nije zvanično izdao saopštenje povodom ovog problema, a najveći broj korisnika se javio iz Indije gde je zvanično ažuriranje krenulo 13. marta. Tehnički problemi koji su se pojavili onesposobljavaju telefone i jedino što pomaže je EDL flešovanje (koje se plaća), ali se može desiti da ostanete bez podataka.

1. MIUI 13 (based on Android 12) bricks phones, thats true lol (Xiaomiui team bricked Mi11,Mi11U,Mi11Lite5G etc. thx to MIUI13 update and we paid EDL Auths for unbricking) 2. MIUI India Stable corrupts persist partition, thats why camera dies. (Mi 11 Ultra, dies from MIUI13) pic.twitter.com/fKGoo441OM

Problem nastaje zbog ažuriranja koje napravi problem u persist particiji telefona u kojoj se nalaze ext4 fajl sistem, DRM podaci, registracioni podaci senzora (sns.reg), Wi-FI i Bluetooth mac adrese i još mnogo toga.

Nažalost, ova ažuriranja nisu deo nijednog beta testa, već se radi o zvaničnim verzijama, tako da je njima pogođen veliki broj korisnika.

My Mi 11 Ultra is dead. After downloading MIUI13 update yesterday,It asked me to reboot the phone. Since then it's not turning on. No Mi logo nothing on the screen. This is a serious issue and the quality of update of @XiaomiIndia has downgraded so much. @MiIndiaSupport . pic.twitter.com/5VQrzO9WCA