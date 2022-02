Prema poslednjim informacijama Disney + je napravio šest epizoda, a pretpostavlja se da će se emitovati jednom nedeljno, kao što je inače običaj na ovom servisu.

Nakon serije The Book of Boba Fett, Disney + sprema još jednu priču iz Star Wars univerzuma – serija Obi-Van Kenobi stiže 25. maja, s Juanom Makgregorom u glavnoj ulozi.

Tako se obeležava i 45. godišnjica od filma Star Wars: A New Hope (1977), kada se Obi-Van Kenobi prvi put i pojavio pred publikom.

Prema poslednjim informacijama Disney + je napravio šest epizoda, a pretpostavlja se da će se emitovati jednom nedeljno, kao što je inače običaj na ovom servisu (iako to smeta onima koji vole da bindžuju).

Radnja se dešava deset godina nakon događaja iz filma Revenge of the Sith (2005), a devet godina pre onoga što smo gledali u A New Hope (1977).

Za režiju je odgovorna Debora Čou, koja je sarađivala na prvoj sezoni serije The Mandalorian, a glumačkoj ekipi će se pridružiti i Mozes Ingram, Džoel Edgerton, te drugi.

Sigurno je da svi dobro znaju ko je Obi Van-Kenobi, bar oni koji su strastveni obožavaoci serijala. Evo kratkog podsećanja: pred gledaoce je prvi put izašao daleke 1977. godine, u pomenutom filmu Star Wars: A New Hope. Džedaj učitelja je tada igrao Alek Ginis, a u prvom filmu se sreo s Lukom Skajvokreom. Učitelj ubrzo postaje žrtva Darta Vejdera, glavnog negativca i bivšeg učenika, te Lukovog oca. Kasnije se vraća kao duh, da bi mladom Luku pomagao u nastavcima The Empire Strikes Back (1980) i Return of the Jedi (1983).

Vidi opis NOVA STAR WARS SERIJA: Evo šta znamo – radnja se odvija na poznatom mestu, u glavnoj ulozi ljubimac publike

Makgregor je Van Kenobija prvi put odigrao u prequal filmu The Phantom Menace iz 1999. godine, a tada smo dobili priliku da saznamo šta mu se događalo u mladosti. Nakon toga su došli Attack of the Clones (2002), te epizoda Revenge of the Sith (2005) u kojoj smo svedočili padu Anakina Skajvokera, i usponu Darta Vejdera. Nova serija se dešava 10 godina nakon toga.

Hajden Kristensen, koji je Anakina Skajvokera igrao u nastavcima Attack of the Clones i Revenge of the Sith, se u Disney seriji vraća kao Dart Vejder. O zapletu se još uvek ne zna mnogo, pa je za sada poznato jedino to da Obi Van izdaleka posmatra mladog Luka Skajvokera. Nije poznato ni koje namere ima Vejder – izvori ukazuju samo na to da se Obi Van sprema za borbu.

Pogledajte trejler za seriju Obi-Wan Kenobi (2022) Izvor: Smart Life/ @Screen Culture

Rediteljka Debora Čou je u jednom intervjuu otkrila da će se Obi Van Kenobi suočiti i s drugim opasnostima, jer nas nova serija vodi u mračna vremena u kojima nije bezbedno biti džedaj – love ih inkvizitori čiji je cilj da unište one koji su pretekli.

U početku je bilo planirano da priča o Obi-Van Kenobiju bude film, ali se zbog neuspeha nastavka Solo: A Star Wars Story (2018) od toga odustalo. Na sreću svih obožavalaca ideja o filmu se pretvorila u plan o seriji, tako da se omiljeni džedaj master vraća na male ekrane.