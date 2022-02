Sajmon Levi nije pristao da učestvuje u dokumentarcu, tako da njegovu stranu priče nismo čuli sve do sada – nedavno se oglasio i tvrdi da je sve laž.

Izvor: Smart Life/ Instagram

Dokumentarni film The Tinder Swindler na platformi Netflix brzo je postao svetski hit (pogledalo ga je preko 15 miliona ljudi), a u pitanju je priča o prevarantu koji je svoje žrtve pronalazio na dejting aplikaciji.

Sajmon Levi, čije je pravo ime Šimon Hajut, je uz pomoć manipulacije uspeo da više puta ponovi istu prevaru, te da od žrtava uzme milione dolara (izvori tvrde da se radi o oko 10 miliona).

Nakon tekstova norveške novinske agencije VG i popularnog dokumentarnog filma, Levi je postao najpoznatija i najozloglašenija osoba s Tindera, ali i na svetu.

Nije pristao da učestvuje u dokumentarcu, tako da njegovu stranu priče nismo čuli sve do sada – nedavno se oglasio i tvrdi da je sve laž.

Pogledajte trejler Izvor: Smart Life/ @Netflix

Levi je svoje žrtve mamio ljubavnim obećanjima, a poverenje je sticao tako što se predstavljao kao pouzdan i poslovno ostvaren muškarac, koji izgleda kao poslednja osoba na svetu koja bi mogla da bude prevarant. Nakon nekog vremena bi, kada su žrtve već počele da mu veruju, od njih tražio pozajmice. Nijedna od prevarenih žena nije sumnjala da će novac dobiti natrag, budući da su pre toga mogle da vide da Levi živi na visokoj nozi. Poverenje novih žrtava je sticao novcem koji je oteo od prethodnih – i tako u krug.

Vidi opis PREVARANT IZ NAJGLEDANIJEG NETFLIX FILMA OTEO MILIONE: Dokumentarac ga raskrinkao, on tvrdi da je sve laž Sajmon Levi Sajmon Levi Sajmon Levi Sajmon Levi Sajmon Levi Sajmon Levi Sajmon Levi Sajmon Levi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Smart Life/ Instagram Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Smart Life/ Instagram Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Smart Life/ Instagram Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Smart Life/ Instagram Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Smart Life/ Instagram Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Smart Life/ Instagram Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Smart Life/ Instagram Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Smart Life/ @Nicole Ven Videos Br. slika: 8 8 / 8

Levi u novom intervjuu tvrdi da je sve u filmu "potpuno izmišljeno“, i kaže da je on bio samo "mladić koji je želeo da pronađe ljubav na Tinderu". U filmu se navodi da je prevario na desetine žena, te im oteo ogromne sume. On na to kaže da "je najveći džentlmen na svetu i da mu nikad tako nešto ne bi palo na pamet", ali ne objašnjava zašto je krio pravo ime.

Pogledajte najavu za intervju koji će se emitovati 20. i 21. februara:

Najava za intervju Izvor: Smart ife/ @Inside Edition

Levi je nakon emitovanja filma The Tinder Swindler banovan na svim dejting aplikacijama, a u međuvremenu se pojavila vest da navodno planira put u Holivud, kako bi napravio rijaliti šou u kojem će se učesnice nadmetati za njegovu naklonost.