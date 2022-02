Razzlekhan prevaranti stižu na najpopularniji streaming servis vrlo brzo!

Slučaj bizarne reperke, Razzlekhan, koja je opljačkala kriptomenjačnice i preko mračnog interneta oprala dio Bitcoin ukradenih kriptovaluta završiće na Netflix servisu!

Slučaj je šokirao svijet, malo je reći, početkom februara, kada su američka reperka Razzlekhan i njen muž, inače mađioničar, uhapšeni zbog najveće pljačke kako u istoriji kriptovaluta, tako i u istoriji svjetskih finansija, preneo je CNN.

Da najprije podsjetimo sve koji, možda, nisu čuli za ovu neobičnu priču - njujorški par Ilija Lihtenstajn i njegova supruga, Heder Morgan uhapšeni su na Menhetnu početkom mjeseca zbog optužbi za pranje novca povezanog s krađom Bitcoin kriptovalute u vrijednosti od najmanje 4,5 milijardi dolara (prvo je objavljeno da je vrednost ukradenih novčića bila "samo" 3,6 milijardi)!

Par je dio ukradenog novca u Bitcoin novčićima odmah potrošio na zlato, nezamenjive tokene (NFT) i Walmart poklon kartice od 500 dolara, objavljeno je u izvještaju tužilaca u ovom slučaju.

Netflix ekipi nije trebalo dugo, naprotiv, samo par dana nakon što je američko ministarstvo pravosuđa objavilo detalje slučaja angažovan je reditelj hita Tiger King, koji će režirati dokumentarnu igranu seriju o reperki i njenom mužu. Krisu Smitu će pomoći i reditelj FYRE: The Greatest Party That Never Happened, Nik Bilton, koji je radio na vrlo popularnom The Theranos dokumentarcu o još jednoj prevarantkinji iz IT svijeta - Elizabet Holms, a koji će ovog puta biti izvršni producent.

Za sada Netflix nije objavio podatke o glumcima, radnji niti datumu premijere serije, ali vjerujemo da će se ova bizarna priča s velikom pažnjom, ali i brzo prenijeti na ekrane stotina miliona gledalaca širom svijeta.

Netflix se rado bavi ovakvim stvarima i prati društvena dešavanja koja pretvara u manje ili više popularne dokumentarne filmove ili serije. Ova najava stiže u vrlo zanimljivom trenutku kad se Netflix suočava sa slabijim rezultatima svog poslovanja i velikim napretkom Disney+ streaming servisa koji se ubrzano širi u Evropi naročito, ali i kada se širom svijeta dešava značajna transformacija HBO Go servisa u HBO Max i to po vrlo dobrim cijenama (doživotno sniženje je jedna od prilika, recimo).

Ne sumnjamo da će slučaj Razzlekhan imati puno gledalaca, a Netflix je za ovu sezonu već najavio "brdo" hitova različitih žanrova i sadržaja.

Pogledajte "materijal" za Razzlekhan Netflix seriju o Bitcoin pljački:

