Automobil koji je početkom osamdesetih godina bio dvadesetak godina ispred svoga vremena uskoro bi mogao da dobije svoju savremenu električnu verziju.

DeLorean Motor Cars (DMC) je kompanija iz Sjeverne Irske koja je početkom osamdesetih godina prošlog vijeka predstavila legendarni automobil namenjen tržištu Sjeverne Amerike. Ono što je izdvajalo ovaj automobil je činjenica da je za dizajn bio odgovoran legendarni italijanski dizajner Đorđeto Đuđaro (Giugiaro), sa prepoznatljivim vratima koja se otvaraju na gore (galebova krila).

Iako je DeLorean proizveden samo u 9.000 primjeraka, performanse automobila nikako nisu odgovarale njegovom izuzetnom dizajnu, pa je proizvodnja ugašena nakon samo godinu dana. Ovaj dvosjed je, iako je patio od lošeg kvaliteta izrade i tromosti na putu doživio planetarni uspjeh nakon što se pojavio u serijalu filmova "Povratak u budućnost".

