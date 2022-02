Povoljan telefon koji bi mogao da promeni neke stvari u klasi.

Izvor: SmartLife / Nokia

Nokia G20 je jedan od telefona koji je započeo transformaciju Nokia mobilnih telefona u smartfon segmentu, koji je osim novog imena donio i drugačiji pristup - proizvođač se opredijelio da izdvoji neke od funkcija koje su ljudima najpotrebnije i maksimalno ih pojača.

I model koji ga nasljeđuje - Nokia G21 - oslanja se na pouzdanost, a sa ovim modelom to se ogleda u poboljšanju autonomije, koja bi trebalo da dobaci tri dana upotrebe.

Tehnologija i veštačka inteligencija HMD Global kompanije u vezi sa baterijom su promenjeni na Nokia G21 i ovo je prvi telefon koji će ih imati, pa bi baterija kapaciteta 5.050 mAh trebalo da traje duže i da radi do tri dana bez punjača.

To je, između ostalog, pomognuto novim nivoima uštede energije, koji se aktiviraju prvo na 20% napunjenosti, a onda i na 10% da bi se dobilo još više autonomije bez žrtvovanja funkcija.

Takođe, ubrzano je i punjenje, jer je sa 10 W na Nokia G20 brzina punjenja porasla na 18 W (USB PD 3.0), ali GSMArena navodi da ćemo brži punjač morati da dokupimo, jer se sa telefonom isporučuje stari model, od 10 vati. Iako je i Nokia G20 imala isti kapacitet baterije, HMD Global je sad stvari uradio malo drugačije, što je omogućilo da se telefon stanji - sa 9,1 milimetra je debljina spala na 8,5 milimetara.

Prvi put ekran na Nokia G mobilnim telefonima dobija brzinu osvježavanja sadržaja, pa će ona iznositi 90 Hz, a ovo je i prvi telefon ove serije koji je u mogućnosti da reprodukuje Netflix HD sadržaj. Ekran je dijagonale 6,5 inča, LCD tipa, ali i dalje ima rezoluciju od svega 720p, odnosno 720 x 1.600 piksela. Ubačen je i prilagodljiv režim osvježavanja, kad sistem samostalno određuje kolikom brzinom će osvježavati dati sadržaj kako bi se uštedjela baterija.

Na kameri je promjena drastičnija - izbačena je ultraširokougaona kamera rezolucije 5 MP, ali je glavna kamera sada rezolucije 50 megapiksela, ima Super Resolution za poboljšavanje detalja na slikama, kao i novi Noćni režim. Prate je samo dvije dodatne kamere za makro fotke i proračun kadra i asistenciju kod portreta - obije rezolucije dva megapiksela.

Dobro je da Nokia G21 ima i primetno jači čipset - Unisoc T606. Ovaj je izrađen u 12 nm izdanju, ima dva Cortex-A75 jezgra i šest A55 jezgara, što je značajan korak unaprijed u odnosu na Helio G35, koji je imao samo A53 jezgra. GPU je ovog puta Mali G57 MP1 i kupci bi trebalo da osjete i veću snagu, odnosno bolje performanse tokom igranja igara.

Nokia se odlučila za trostruko SIM ležište, pa istovremeno je moguće imati Dual SIM opciju i microSD karticu za do 2 TB memorije. Ugrađeno je 4 GB RAM, 64 ili 128 GB memorije. 5G nije na spisku podržanih opcija, a možemo da zamjerimo i dolazak sa Android 11 operativnim sistemom, što je iznenađenje, s obzirom na to da HMD Global obično vodi računa da telefoni imaju najnoviji softver. Kao i svaki telefon G serije i G21 dobiće Android 12 i Android 13 nadogradnje i ostaće bezbjednosno ažurirana sve do 2025. godine, kad će joj isteći status podržanog uređaja.

Skener otiska prsta je sa desne strane, na boku, Nokia G21 ima i 3,5 mm konektor, a u nekim regionima dolaziće sa unaprijed nalepljenom zaštitnom folijom za ekran i silikonskom maskom napravljenom od 100% recikliranih sirovina. Cijena telefona, makar ona preporučena, je 170 eura, za 10 eura više od Nokia G20, i na tržištu će biti uskoro.

Telefon će biti u prodaji vrlo brzo i očekujemo ga i u našem regionu.

Da li vam se sviđa to što Nokia G21 nudi za 170 eura?