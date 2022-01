Nokia 3310 je jedan od najzanimljivijih telefona i dalje.

I dok svim drugim mobilnim telefonima čak ni u regionu cena pada kako vreme prolazi, ovom klasiku ono ne može ništa - Nokia 3310 prodaje se i kod nas za svega 60-ak evra i danas!

Predstavljena je 2017. godine, a od tada su se pojavile i dve unapređene varijante.

SmartLife je bio na premijeri, naravno, i bili smo jedni od retkih koji smo sa sobom poneli originalni 3310, pa smo ih odmah uporedili još u Barseloni, a kako izgleda 17 godina evolucije u tehnologiji pogledajte u našim slikama u galeriji!

I dok je prvi povratnički telefon bio samo 2G, zbog čega je mnogim funkcijama ličio na original iz 2000. godine, iste 2017. već ga je nasledio novi Nokia 3310 3G model kako bi mogao da se koristi i na tržištima na kojima je 2G mreža ugašena.

Već 2018. godine upoznali smo i Nokia 3310 4G, opet kao odgovor na evoluciju mobilne mreže, a biće baš jako zanimljivo videti hoće li se pojaviti i Nokia 3310 5G.

Bez obzira na to kada se pojavio i koji model je u pitanju, Nokia 3310 je koštala isto - oko 60 evra i tako ostaje i danas, početkom 2022. godine.

U čemu je 3310 tajna

Kao prvo, podseća na originalnu 3310 koja je predstavljena još pre 22 godine, ali je tada ovaj telefon bio jedan od najskupljih, ako nas sećanje služi oko 400 tadašnjih nemačkih maraka, a vi nas ispravite, ako grešimo!

Novi model dolazi u nekoliko zanimljivih boja, a ako želite da imate verziju dostojnu originala, onda svakako izaberite plavu boju. Naravno da ćete moći da igrate neke od poznatih igara, a imaćete vremena da se spremite i za Dan Zmijice, legendarne igre koja je do danas ostala sinonim za Nokia telefone. Nova Snakes igra zarazna je i dalje, samo da znate i da ne bude da vas nismo upozorili ;)

Ovu čuvenu igru možete da igrate i na Android, iOS, pa čak i Windows Phone uređajima i to na srpskom jeziku, što je prava retkost modernog gejminga - SNAKES REWIND.

Očekivano, baterija će potrajati danima, možda i nedeljama, a zvanično autonomija u modu čekanja može da se rastegne na esec dana. Kapacitet baterije je 1.200 mAh, izmenjiva je i podržava čak i brzo punjenje od 10 vati, a i punjač ćete dobiti u paketu s telefonom, što se ne dešava ni sa telefonima koji koštaju preko 1.800 evra!

Bilo koja od tri novija Nokia 3310 modela ima ekran od 2,4 inča, uz rezoluciju od 240 x 320 piksela i prikazuje sve boje koje su vam potrebne na Nokia Series 30+ operativnom sistemu, koji omogućava korišćenje Bluetooth funkcije, FM radija, kao i podršku za microSD kartice kapaciteta 32 GB za prenos fajlova i slušanje muzike.

Na poleđini se nalazi kamera rezolucije dva megapiksela, naravno od selfi kamere nema ništa, ali je tu LED blic koji služi i kao baterijska lampa. Ukoliko vam je potreban internet, onda svakako potražite Nokia 3310 4G model kako biste mogli da se spojite na Wi-Fi odnosno bežični internet i koristite čak i nadogradnju sistema i neke od aplikacija, koje se mogu preuzeti naknadno.

Kome treba nova 3310

Zato, ako vam je potreban telefon koji nećete morati da punite svaki dan, na kojem ćete moći da kucate poruke kao nekad, koji će vam pomoći da se odviknete od društvenih mreža i koji će vam dopustiti da se zaista odmorite od svega - onda se Nokia 3310 i dalje čini dobrim izborom.

Biće to idealan običan telefon i za sve one koji već koriste pametni telefon, ali imaju i svoj privatni broj, a ne žele da imaju dva smartfona. Idealan je i kao poklon, a naročito za one koji su pre više od 20 godina koristili originalnu Nokia 3310.

Za pet godina postojanja HMD global kompanije, koja je oživela Nokia telefone, Nokia 3310 je dobila i svoju speijalnu repliku - o tome više pročitajte u slavljničkom tekstu!

Mi bismo se uvek obradovali ovome, a vi?!

