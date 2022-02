Procene su 2020. godine iznosile 1,8 milijardi dolara, sad je to daleko više – čak 5,6 milijardi.

Izvor: Smart Life/ Pexels/ Z z

Još se u septembru 2020. godine pisalo o tome da će Huawei skupo koštati Sjedinjene Američke Države, ali je cena mnogo veća nego što se prvobitno mislilo.

Od početka spora između Kine i Sjedinjenih Američkih Država se nametalo pitanje da li se stvarno radilo o strahu od špijunaže, ili je pak Amerika samo želela da ograniči moć konkurencije – mnogi veruju da je posredi ekonomski interes i ništa više od toga.

Krajem 2020. godine se prognoziralo da će za zamenu celokupne mrežne infrastrukture i Huawei i ZTE komponenata biti potrebno oko 1,8 milijardi dolara, što uopšte nije malo.

Realnost je nadmašila najmračnije procene, između ostalog i zbog toga što je Huawei u svim delovima sveta učestvovao u izgradnji 5G mreže.

Federalna komisija za komunikacije (FCC) je pre nekoliko dana pred američki Kongres izašla s informacijom da zamena Huawei i ZTE opreme danas iznosi čak 5,6 milijardi dolara, a usput je saopšteno i da je stigla 181 prijava od provajdera koji su razvili sopstvene planove za zamenjivanje opreme koju je američka vlada označila kao opasnu po nacionalnu bezbednost.

Problem je počeo kada je provajderima zabranjeno da kupuju Huawei i ZTE komponente, ali su mnogi do tog trenutka opremu već ugradili u svoje 5G mreže. Većina njih, posebno onih manjih, je još u to vreme istakla da neće moći da izdrži troškove zamene opreme, posebno zbog toga što je kineska jeftinija od one koju nude drugi proizvođači. Nakon toga je napravljen program koji je trebalo da im pomogne u tome, a iz njega su nastali pomenuti troškovi.

Huawei u SAD Izvor: Smart Life/ @Marques Brownlee

Nije sasvim sigurno da je obračun konačan, pa bi cena na kraju mogla da premaši 5,6 milijardi dolara.