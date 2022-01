Novina je prvo primijećena u beta verziji WhatsApp 22.2.74 za iOS, a slična opcija je nakon toga zabeležena i u beta verziji ažuriranja za Android operativni sistem.

WhatsApp navodno radi na novoj funkciji koja bi mogla da olakša život brojnim korisnicima – u pitanju je opcija koja omogućava da se istorija neke prepiske seli s Android na iOS uređaje.

Novina je prvo primijećena u beta verziji WhatsApp 22.2.74 za iOS, a slična opcija je nakon toga zabilježena i u beta verziji ažuriranja za Android operativni sistem.

To znači da oba ažuriranja ukazuju na to da će korisnici svoje poruke uskoro moći da sele s jednog uređaja na drugi, a uz pomoć Move to iOS aplikacije.

Na objavljenim skrinšotovima se vidi da će WhatsApp tražiti dozvolu prije nego što počne sa transferom, a korisnici će u tom trenutku dobijati obavještenje da ostave otvorenu aplikaciju i otključan telefon dok se prebacivanje ne završi.

Ovo nije prvi put da WhatsApp korisnici dobijaju mogućnost da sele poruke, budući da je u septembru 2021. godine postalo moguće da se prepiske s iOS sele na Samsung telefone, da bi se kasnije priključili i Google Pixel, te drugi Android 12 uređaji.

Ističe se da se ovim potezom nadoknađuje ono što je nedostajalo i Android i iOS WhatsApp korisnicima, ali se još uvijek ne zna na koje će tačno uređaje i kada opcija stići.