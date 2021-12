Ažurirajte WhatsApp da bi dobili nove mogućnosti u okviru Last Seen opcije.

Izvor: SmartLife / Marko Čavić

Kompanija Facebook, koja je vlasnik društvene mreže Facebook, ali i aplikacija WhatsApp, Instagram i Messenger, koja se sada zove Meta (da, trebaće nam svima vremena dok se naviknemo na to) opet je promenila WhatsApp.

Promena je diskretna, ali bi mogla da se pokaže kao jedna od najvažnijih koje je WhatsApp ove godine napravio.

Možda najveći broj korisnika i ne razmišlja o tome ko sve može da vidi njihov Last Seen status u okviru aplikacije WhatsApp, pa će zbog toga, ali i zbog drugih stvari vezanih za privatnost, ubuduće Last Seen status biti uklonjen za sve koji nam nisu u imeniku.

Kompanija je ovo potvrdila u mejlu jednom svom korisniku koja je kasnije postavljena na zvaničan Twitter nalog aplikacije.

Ukoliko iz nekog razloga želite da omogućite ovu opciju, to činite klikom na ikonicu sa tri tačke u gornjem desnom uglu, a zatim Podešavanja >Nalog >Privatnost. U tom meniju dalje možete da odaberete da se Last Seen prikazuje Svima (Everyone), samo Kontaktima (My Contacts) ili Nikome (Nobody).

Vidi opis WHATSAPP MENJA LAST SEEN OPCIJU: Kako da je isključite i šta to znači za vas Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / WhatsApp Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 8 8 / 8

Ne zaboravite da ako vi isključite opciju da se vaš Last Seen (Poslednji put viđen) status ne vidi isto će važiti i za vas za druge korisnike.

Primetili smo i to da u podešavanjima više nema opcije Moji kontakti osim, koja je pružala mogućnost da pojedincima isključimo mogućnost da vide naš status. Da li će se ova opcija vratiti - za sada nemamo informacije o tome.

Da biste bili u mogućnosti da primenite sve ovo - ažurirajte WhatsApp na Android i iOS aplikaciji.