Budući da fajlove često brišemo iz telefona, fotografije često ostaju sačuvane samo na društvenim mrežama, a mesecima, čak godinama kasnije, su važne i one koje su nekad bile materijal za brisanje.

Izvor: Smart Life/ Pexels/ Pixabay

Mnogo je korisnika koji na društvenim mrežama dele sadržaje kojima kasnije nisu zadovoljni, ali i za to postoji rešenje.Sigurno je da je najkraći put za uklanjanje nepoželjnih fotografija sa Instagram platforme brisanje, ali tu je i rešenje za one koji žele da ih sačuvaju u slučaju da se kasnije predomisle.

To posebno važi za fotografije s porodicom i prijateljima, te za one koje čuvaju detalje iz važnih životnih događaja.Budući da fajlove često brišemo iz telefona, uspomene ostaju sačuvane samo na društvenim mrežama, a mesecima, čak godinama kasnije, su važne i one koje su nekad bile materijal za brisanje.

Instagram ima rešenje za one koji bi da čuvaju i svoje „loše“ snimke, te pruža opciju za sklanjanje postova s profila, ali bez trajnog brisanja. Za početak je potrebno da se pronađe fotografija koju korisnik želi da ukloni, te da se klikne na tri vertikalne tačke u gornjem desnom uglu. U meniju se potom bira opcija „Archive“, nakon čega fotografija nestaje s profila. To znači da drugi ne mogu da je vide, ali da nije trajno obrisana.

Sačuvajte Instagram postove bez brisanja Izvor: Smart Life/ @How to Apps

Kada korisnik poželi da vrati fotografiju, potrebno je da otvori meni u okviru profila i klikne na „Archive“, te da u vrhu ekrana potom izabere „Post Archive“ kako bi uišao među arhivirane fotografije. Kada pronađe željeni post, ponovo klikne na tri tačke u gornjem desnom uglu, te na „Show on Profile“ (druga opcija je „Delete“, kojom se fotografija nepovratno briše).

Ćud je ljudska čudna rabota, pa se neretko žali za odbačenim stvarima. To važi i za Instagram fotografije, koje srećom mogu da se čuvaju i daleko od očiju javnosti.