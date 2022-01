Promena će Instagram kreatorima doneti veću nezavisnost, budući da će podršku dobijati direktno od publike.

Izvor: Smart Life/ Unsplash/ Souvik Benerjee

Instagram je još početkom 2021. godine najavio da uvodi pretplatu na sadržaje, a brzo je otkriveno da se radi o funkciji uz pomoć koje će korisnici moći da se pretplaćuju na naloge omiljenih kreatora.

Na taj način će se dobijati pristup originalnim sadržajima, što znači da se Instagram odlučio za opciju koja podseća na ono što nude platforme kao što je Patreon – korisnici koji plate prvi dobijaju pristup originalnim postovima kreatora.

Nedavno se počelo s testiranjem na području Sjedinjenih Američkih Država, pa je tom prilikom objašnjeno da su napravljene neophodne izmene u Instagram aplikaciji, kako bi kreatori mogli da zarađuju dodatne sume od svojih sadržaja.

Dakle, u pitanju je promena koja korisnicima omogućava da direktno podrže svoje omiljene kreatore, a tako što će se pretplatiti na njihove naloge – trenutno je obuhvaćeno samo 10 kreatora iz Sjedinjenih Američkih Država, ali se očekuje da se taj broj uskoro poveća, te da opcija stigne i u druge delove sveta.

Promena će Instagram kreatorima doneti veću nezavisnost, budući da će podršku dobijati direktno od publike. Do sada su se uglavnom oslanjali na reklame i plaćena partnerstva, ali je sasvim logično da bi oni koji prate i vole njihove sadržaje mogli da im donesu stabilnije prihode. To ne znači da neće prihodovati i od marketinga, budući da funkcija donosi nove mogućnosti i u oblasti reklamiranja.

Sistem pretplate se testira na nalozima sledećih popularnih kreatora: @alanchikinchow, @sedona._, @alizakelly, @kelseylynncook, @elliottnorris, @jordanchiles, @jackjerry, @bunnymichael, @donalleniii i @lonnieiiv, pa pratioci već mogu da se pretplate na njihove ekskluzivne sadržaje.

Tokom sledećih nedelja projektu bi trebalo da se pridruži još kreatora, a pretplate se kreću od 0,99 do 99,99 dolara mesečno. Kreatori sadržaja sami biraju visinu pretplate, pa se pretpostavlja da će se oni popularniji odlučivati za veće sume.

Korisnici koji se pretplate dobijaju tri opcije: Subscriber lives, Subscriber Stories i Subscriber Badges, što znači da će tvorci sadržaja moći da emituju ekskluzivne snimke uživo, te da ih objavljuju u sekciji Stories, a moći će da im pristupaju samo oni pratioci koji budu platili. Bedževi s druge strane služe da se pretplatnici u komentarima razlikuju od drugih korisnika, što znači da će kreatori verovatno odgovarati na komentare i pitanja.

Instagram pretplata Izvor: Smart Life/ @K. M. Robinson

Kompanija Meta je objavila da neće uzimati procenat od pretplata sve do 2023. godine, a to se odnosi i na novu Instagram funkciju. Najavljeno je i još alata koji bi trebalo da poboljšaju prihode kreatora, a pojedine najave ukazuju na to da će moći da se koriste i van platforme (možda u Metaverzumu).

Instagram je poslednjih meseci uneo solidan broj promena – na primer povratak hronološkog redosleda postova, vertikalno postavljanje sadržaja u Stories, te druge, što ukazuje na to da Meta planira da ulaže u Instagram.