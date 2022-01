Jedan kripto-rudar zaspao je sa osmehom od uveta do uveta kada je 17. januara dobio 168 ETH za uspešnu verifikaciju jednog Ethereum bloka.

Praktično rečeno, učestvovanje u velikom pool-u vam garantuje zaradu, jer je snaga pool-a mnogo velika, tako da se izvesnost verifikacije bloka može precizno odrediti. Ovo važi za Bitcoin i Ethereum rudarenje (bar dok Ethereum ne pređe na Proof-of-Stake model) i druge slične kriptovalute.

Ono što je interesantno sa ovim rudarom koji je dobio 168 ETH za uspešnu verifikaciju bloka je da je on koristio SOLO pool, odnosno pool u kojem se snaga rudara udružuje, ali nagrada ide onom rudaru koji je iskopao blok.

SOLO pool čiji je ovaj rudar deo je relativno mali sa oko 850 rudara i preko 1,5 Th/s snage, što znači da svaki rudar u proseku doprinosi sa oko 1,85 Gh/s, odnosno da ima oko dvadesetak novijih grafika koje rudare. Naravno, više GPU-ova znači više snage, čime se verovatnoća verifikacije bloka povećava.

