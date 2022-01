Sud u Nemačkoj presudio je 18. januara 2022. godine u korist Eyeo, kompanije koja stoji iza proširenja za browser, AdBlock Plus, rekavši da blokiranje reklama ne krši autorska prava i druge zakone o konkurenciji.

Tužbu je podneo medijski gigant, kompanija koja u svom vlasništvu ima najveće dnevne novine u Evropi - nemački Bild, Die Welt, sajt Business Insider, odnosno medijsku kuću Blic u Srbiji. Sa druge strane AdBlock Plus je jedno od najpopularnijih proširenja za browser koje služi za blokiranje reklama, a iza kojeg stoji kompanija Eyeo iz Kelna, pa je za tužbu bio nadležan sud iz Nemačke.

Prema dostupnim istraživanjima, najveći broj online korisnika koristi neki softver ovog tipa, blokirajući neželjene reklame, samim tim utičući na glavni izvor prihoda ove medijske kuće. AdBlock Plus se ponaša kao zaštitni zid između browsera i servera za oglašavanje, filtrirajući sadržaj koji se prikazuje, kako korisnicima ne bi iskakale agresivne reklame svaki put kada žele da pročitaju neku vest.

AdBlock Plus je proširenje za browser (Chrome, Firefox, Safari) koje korisnici najčešće instaliraju na svoje računare i Android telefone, a odnedavno je i Apple dozvolio instaliranje softvera ovog tipa za iOS korisnike.

Sa druge strane, milioni sajtova se oslanjaju na reklame kao izvor svojih prihoda, ali su one za neke korisnike previše agresivne ili prosto dosadne, što je dovelo do velike popularnosti programa za njihovo blokiranje.

Ono što AdBlock nudi oglašivačima je da za određenu naknadu dođu na takozvanu "belu listu" nakon čega će njihove reklame prolaziti do korisnika, a svaki takav zahtev proverava komisija koja se sastoji od desetine hiljada Eyeo korisnika, pre nego što se odobrenje usvoji. Na taj način se sprečava da se neki veliki oglašivač nađe na listi i potpuno zaobiđe celu poentu blokiranja reklama.

Eyeo je u aprilu 2018. već izvojevao jednu borbu protiv ove kompanije, koja je 2019. podnela novu tužbu u kojoj tvrdi da AdBlock Plus svojim radnjama krši autorska prava menjajući programski kod sajtova i pristupajući osetljivim podacima.

Sud je doneo odluku da se sve što AdBlock Plus radi sa sajtovima dešava kod krajnjih korisnika i to uz njihovu dozvolu, kada se sajt učita u memoriju njihovih računara ili telefona. Korisnici imaju pravo da biraju koji sadržaj sa sajtova će da vide, i ako ne žele da gledaju reklame u tom procesu, to je njihovo pravo koje ne ugrožava one čije sajtove gledaju - kaže se u presudi suda u Nemačkoj.