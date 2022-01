Drugo i treće mesto na listi najpopularnijih Steam igara tokom prošle nedelje zauzelo je standardno i Deluxe izdanje naslova Monster Hunter Rise.

PlayStation 4 klasik God of War (2018) konačno je 14. januara stigao na Steam i odmah zauzeo prvo mesto.Igra je pokupila brojne nagrade, a pozitivne ocene ukazuju na to da su i igrači zadovoljni – Kratos u ulozi oca je zarobio srca onih koji u igrama uživaju preko svojih računara.Spoj akcije i avanture privlači pažnju velikog broja korisnika, a ove godine stiže i God of War Ragnarök, prvo na PlayStation 4 i PlayStation 5, ali se svi nadaju da se ni na PC verziju neće dugo čekati.Drugo i treće mesto na listi najpopularnijih Steam igara tokom prošle nedelje zauzelo je standardno i Deluxe izdanje naslova Monster Hunter Rise.