Cena nije otkrivena, a pitanje je da li ćemo Project Sofia ikad i videti u komercijalnoj ponudi.

Izvor: SmartLife / Razer

Ako pratite Razer, verovatno vam je već poznato da svake godine na CES sajam u Las Vegasu dođu sa bar jednim impresivnim, inovativnim komadom hardvera.

Najčešće se radi o nečemu što svaki igrač želi da ima, ali je to isto često preskupo da bi se danas ili u skoroj budućnosti, našlo u serijskoj proizvodnji i na rafovima (onlajn) prodavnica.

Ove godine futuristički Razer igrački sistem je Project Sophia, radni sto igrača budućnosti.

Osnova sistema je sama konstrukcija stola u kojoj se nalazi računar sa Intel procesorom i nVidia grafikom, a korisnik, zatim, po sopstvenim željama i mogućnostima, ugrađuje različite module kako bi stvorio sopstvenu viziju igračke mašine.

Tu su grafički i audio moduli različitih stepena snage i mogućnosti, kao i mnoge sistemske alatke i dodaci koji povećavaju komfor korisnika, od malih displeja putem kojih se prate različiti parametri rada računara, preko tastera koji se mogu programirati, kamera, touchscreen ekrana sa specifičnim kontrolama ili bežičnih punjača, sve do mini grejača koji su u stanju da održavaju željenu temperaturu kafe ili čaja (možda vina?).

Vidi opis PROJECT SOPHIA: Modularni Razer gejming kompjuter sa OLED ekranom od 2 metra Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Razer Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: SmartLife / Razer Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: SmartLife / Razer Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: SmartLife / Razer Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: SmartLife / Razer Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: SmartLife / Razer Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: SmartLife / Razer Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: SmartLife / Razer Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: SmartLife / Razer Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: SmartLife / Razer Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: SmartLife / Razer Br. slika: 11 11 / 11

Najbolje od svega, svih trinaest modula Project Sofia sistema dolazi u formi nezavisnih ploča koje mogu da se dodaju ili isključuju bez problema dok sistem radi, zahvaljujući jednostavnim magnetnim konektorima. Razer čak nudi nekoliko osnovnih konfiguracija (The Gamer, The Creator, The Streamer i The WHF), ali svaka od njih može dodatno da se modifikuje i prilagođava. Na kraju, "kralj" među modulima je onaj koji ide na čelo stola - OLED ekran od raskošnih 65 ili 77 inča - to je oko 166 i 196 centimetara.

Diskusija o tome koliko hiljada dolara bi ovakav računar mogao da košta imaće smisla tek kad neko iz Razer kompanije zaista potvrdi da će, piše SK, makar po narudžbi, zaista početi da prave komercijalnu verziju Project Sophia.

Pogledajte slike i video i javite nam kako vam se čini sve ovo…