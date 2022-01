The Freestyle je prvi projektor za prikazivanje sadržaja u kompaktnom izdanju, a glavne karakteristike uključuju auto-level, auto-focus i auto-keystone tehnologije.

Izvor: SmartLife / Samsung

Kompanija Samsung Electronics je na međunarodnom tehnološkom sajmu CES 2022 predstavila svoj najnoviji uređaj The Freestyle, prenosivi projektor za emitovanje sadržaja u pokretu.

The Freestyle je prvi takav prenosivi projektor na svetu koji donosi doživljaj gledanja omiljenih video i foto sadržaja i zabave za korisnike koji žele da sve gledaju bez obzira na to gde se nalaze.

The Freestyle kombinuje mogućnosti ne samo projektora, nego i pametnog zvučnika, kao i ambijentalnog osvetljenja u jedan lako prenosiv uređaj.

Uređaj je težak oko 830 grama, a za razliku od konvencionalnih projektora, njegovo postolje omogućava rotaciju do 180 stepeni, pružajući korisnicima prikaz visokokvalitetnog video sadržaja bilo gde - na stolovima, podovima, na zidu ili čak na plafonu.

Jačina emitovanja tj. osvetljenja je do 550 lumena, a prikazana slika je do Full HD rezolucije, uz HDR podršku i opciju pojačavanja boja u nekoliko koraka.

Najnoviji projektor The Freestyle dolazi s brojnim opcijama za kvalitet reprodukcije poput automatskog izjednačavanja (auto-keystone) i nivelisanja (auto-level), koje pokreću inovativne tehnologije za peglanje ivica i brisanje neravnina podloge na koju se slika projektuje.

Navedene opcije omogućavaju uređaju da automatski prilagodi svoj prikaz za bilo koju površinu, pod bilo kojim uglom za proporcionalan i ujednačen prikaz. Uz to, opcija automatskog fokusa (auto-focus) pruža kristalno čisti prikaz na svim površinama i pod svim uglovima do 100 inča veličine - to je oko 2,4 metra. Isto tako, The Freestyle donosi i dvostruki pasivni zvučni sistem, koji omogućava čist i dublji bas bez izobličenja, kao i širenje zvuka od 360 stepeni za okružujući doživljaj zvuka.

Vidi opis MALI, MOĆNI PROJEKTOR KOJI MOŽETE PONETI SVUDA: Odlična slika, sadrži pametni zvučnik i mogućnost powerbank punjenja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Samsung Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: SmartLife / Samsung Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: SmartLife / Samsung Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: SmartLife / Samsung Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: SmartLife / Samsung Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: SmartLife / Samsung Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: SmartLife / Samsung Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: SmartLife / Samsung Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: SmartLife / Samsung Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: SmartLife / Samsung Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: SmartLife / Samsung Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: SmartLife / Samsung Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: SmartLife / Samsung Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: SmartLife / Samsung Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: SmartLife / Samsung Br. slika: 15 15 / 15 AD

Što se tiče napajanja, The Freestyle je kompatibilan s eksternim baterijama koje podržavaju USB-PD kao i 50 W / 20 V output ili jači. Zbog toga korisnici mogu da ga ponesu sa sobom i koriste u hodu ili kad odu na kampovanje. Takođe, The Freestyle je prvi prenosivi ekran na svetu koji može biti spojen na utičnicu za svetlo bez potrebe za dodatnim kablovima, uz tradicionalno spajanje na zidni utikač za struju (ovaj dodatak, kao i postolje za učvršćivanje ili vodootporna kutija se kupuju posebno).

Laser projektora traje do 20.000 sati reprodukcije

Kada se koristi kao projektor za prikazivanje sadržaja, The Freestyle je moguće iskoristiti za stvaranje svetlosnih efekata zahvaljujući ambijentalnom načinu rada i prozirnom poklopcu sočiva, pa se ova opcija može koristiti u svrhu poboljšanja raspoloženja i kao animacije uz puštenu muziku.

Pored toga, Freestyle je moguće iskoristiti i kao svojevrsni pametni zvučnik koji analizira muziku i prema dobijenim rezultatima stvara vizuelne efekte koji se projektuju, a pomoću Bixby i Alexa glasovnih komandi može se upravljati svim njegovim opcijama iz daljine. Na zvučniku su i HDMI, USB Type-C veza, kao i kontrole osetljive na dodir.

Samsung The Freestyle: video projektor VIDEO Izvor: Samsung

The Freestyle putem Tizen softvera donosi podršku za Smart TV opcije koje su dostupne na Samsung pametnim televizorima, uključujući streaming usluge Netflix, Spotify, Amazon Prime i druge, ali i screen mirroring uslugu, kao i mogućnosti emitovanja sadržaja kompatibilnih sa Android i iOS pametnim telefonima. Zbog toga je The Freestyle prvi projektor na svetu koji su sertifikovali veliki globalni OTT partneri.

Ovaj inovativan i neobičan uređaj može se rezervisati i u Srbiji, ali cena nije objavljena za domaće tržište. The Freestyle projektor se na inostranim tržištima prodaje za 899 dolara, odnosno 899 evra.