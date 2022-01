AMD će tokom godine na tržište doneti nove Zen3+ modele procesora za laptop i desktop mašine, a bolje smo upoznali i Zen4 u akciji!

Izvor: SmartLife / AMD

Na Product Premiere 2022 virtuelnom događaju u okviru CES 2022 sajma u Las Vegasu, AMD je predstavio kompletnu liniju novih Ryzen 6000 mobilnih procesora za laptop računare namenjene poslu i igranju.

Takođe, AMD je predstavio i unapređeni desktop Ryzen 5000 serije sa 3D V-Cache tehnologijom, a održana je i demonstracija Zen4 generacije Ryzen procesora.

AMD Ryzen 6000 serija akcelerisanih procesora (APU) je bazirana na Zen3+ procesorskim jezgrima i RDAN2 grafičkoj arhitekturi, a proizvedeni su korišćenjem TSMC-ove litografske tehnologije od šest nanometara.

Kombinacija procesorske i grafičke arhitekture i pomenute proizvodne tehnologije, omogućava AMD Ryzen 6000 serije APU-ovima značajno unapređenje performansi i 1080p igranja i u najzahtevnijim AAA naslovima.

Sve počinje Zen arhitekturom, a procesori AMD Ryzen 6000 serije su izgrađeni na unapređenoj AMD Zen 3+, optimizovanoj da omogući bolje performanse po vatu. Ovo su najbrži AMD Ryzen procesori do sada, sa brzinama do 5 GHz, do 1,3 puta većom brzinom procesiranja i do 2,1 puta bržom grafikom od serije 5000. Zen 3+ jezgro isporučuje snagu i efikasnost, kroz nove adaptivne funkcije upravljanja napajanjem koje brzo prilagođavaju brzinu i nova stanja dubokog spavanja koja pomažu u uštedi energije.

U poređenju sa AMD Ryzen procesorima prethodne generacije, procesori AMD Ryzen 6000 serije mogu da koriste do 30% manje energije za video konferencije. Ovo rezultira dužom autonomijom baterije sa procesorima serije Ryzen 6000 koji postižu do 24 sata reprodukcije filmova sa jednim punjenjem, sve u hladnom, tihom laptopu.

Sa do osam jezgara visokih performansi, od kojih je svako sposobno da obavlja više zadataka u isto vreme i isporuči 16 niti procesorske snage, procesori AMD Ryzen 6000 serije donose bolje performanse ultratankim laptop računarima, sa do 11% većim single-thread performansama i do 28% bržim multi-thread performansama u odnosu na prethodnu generaciju.

GPU nove AMD Ryzen 6000 serije

GPU deo unutar AMD Ryzen 6000 serije APU-ova je baziran na RDNA 2 grafičkoj arhitekturi - istoj onoj koja pokreće Radeon 6000 serije desktop grafičke karte i nove igračke konzole iz Microsoft i Sony kompanija. Sa duplo većim igračkim performansama u odnosu na Ryzen 5000 serije mobilne procesora, RDAN2 pokretani AMD Ryzen 6000 serije APU-ovi omogućavaju i do 70% bolje performanse u odnosu na konkurenciju.

AMD Ryzen 6000 serija mobilnih APU-ova pored novih CPU i GPU arhitektura donosi i kompletno novu platformu sa podrškom za niz inovativnih tehnologija:

Napredna DDR5 memorija za notebookove

Ultra brzi USB4 i PCIe 4.0 interfjsi za povezivanje

AI pokretano uklanjanje pozadinskog zvuka i šuma

Ultra-brza WiFi 6E rešenja od partnerskih kompanija Qualcomm i MediaTek

Procesori AMD Ryzen 6000 serije su prvi x86 procesori koji u potpunosti podržavaju Windows 11 napredne bezbednosne funkcije sa integrisanim Microsoft Pluto bezbednosnim procesorom.

Ukupno 10 modela procesora čini AMD Ryzen 6000 seriju i potrošnja im se kreće od 15 do 45 W, a samim tim i Boost Frekvencije koje za najjači model idu do 5 GHz:

Izvor: SmartLife / AMD

Očekuje se da će prvi laptopovi sa procesorima AMD Ryzen 6000 serije biti dostupni od februara 2022, od kompanija ASUS, Dell i HP. Zajedno sa AMD-om, Lenovo će ovog proleća kupcima predstaviti novi ThinkPad Z, ultra-premijum poslovni laptop računar, koji pokreće AMD Ryzen PRO 6000 serija procesora.

AMD Ryzen desktop gejming procesor

Za sve desktop entuzijaste i PC gejmere, AMD je predstavio novi, najbrži, AMD Ryzen gejming procesor - Ryzen 7 5800X3D.

Ovo je prvi procesor na svetu koji koristi tehnologiju 3D slaganja tranzistora vertikalno. Na bazu Zen3 jezgra je vertikalno postavljen čip koji sačinjava 64 MB L3 keš predmemorije, koji je povezan u jedinstvenu celinu sa postojećih 32 MB L3 keš predmemorije, za ukupni kapacitet od 96 MB L3 keša. AMD ovu tehnologiju naziva 3D V-cache i ona omogućava ubrzanja performansi u svakodnevnom radu, a naročito u igrama.

Izvor: SmartLife / AMD

Prodaja novog AMD Ryzen 7 5800X3D procesora kreće na proleće, a AMD je objavio da će novi procesor biti kompatibilan sa postojećim AM4 matičnim pločama serije 400 i 500.

Demonstracija AMD Zen4 arhitekture

AMD je održao i demonstraciju i objavu svoje nove Zen4 mikroarhitekture i procesora baziranog na njoj. AMD je iz TSMC-ove fabrike dobio radni prototip silicijuma proizvedenog u pet nanometara i na njemu je demonstrirano igranje nove HALO igre, uz radnu frekvenciju procesora od 5 GHz, na svim jezgrima!

Zen4 bazirani Ryzen procesori će doći u novom LGA pakovanju i koristiće novi AM5 socket kod kog su kontaktne iglice - njih 1718, na samoj matičnoj ploči, koja će podržavati DDR5 memoriju i PCI Express 5.0 interfejs.

AMD je za kraj CES 2022 premijer objavio i to da će novi Zen4 procesori stići na tržište u drugoj polovini ove godine.