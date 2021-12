Kraj godine je idealno vreme za kupovinu, jer svi veliki lanci imaju neke popuste koje valja iskoristiti. Iako je globalna kriza, računare treba obnavljati, a stvar od koje svi kreću je novi procesor. Mi vam ovog puta pomažemo pri izboru.

Otkad su se pojavili prvi AMD Ryzen procesori stvari na ovom tržištu su se znatno promenile, a svaka nova generacija donosi ozbiljna unapređenja po pitanju performansi, prebacujući pritisak na Intel, koji godinama štancuje nove modele, sa oko 5-10% razlike u performansama između generacija.

I dok je Intel dominirao poslednjih sedam godina, sada je AMD preuzeo vodeću poziciju, dok se čini da plavi tim i dalje ima reaktivnu umesto proaktivne strategije. Sa predstavljanjem 12. generacije svojih procesora, Intel bi konačno mogao da se odlepi od dosadašnjih modela zahvaljujući novoj Alder Lake arhitekturi.

Naime, prvi put do sad Intel na desktop i mobilne procesore primenjuje strategiju koja je dosad bila rezervisana za mobilne procesore podelu jezgra na velika i mala, odnosno brza i efikasna.

Core i3-10100 jezgro

Budžetski CPU – Intel Core i3-10100

Kako smo se orijentisali na modele koji su dostupni kod nas, naš izbor za budžetski orijentisanu konfiguraciju je odlični Intel Core i3-10100. U pitanju je četvorojezgarni model sa podrškom za hyperthreading tehnologiju, što znači da sistem na raspolaganju ima osam izvršnih niti. Sa radnim taktom u rasponu od 3,6 do 4,3 GHz, 6 MB pametne keš memorije i 65 W potrošnje, ovo je odličan izbor za svakodnevne poslove: od usputnih igara, surfovanja i kancelarijskih poslova do nešto ozbiljnijih namena poput jačih igara i zahtevnijih aplikacija.

Intel Core i3 logo

Sa cenom od oko 16.000 dinara, AMD nema konkurentskog modela Zen 3 arhitekture, ni po ceni, a ni po dostupnosti, tako da Intel ovde glatko pobeđuje.

Najbolja vrednost za uložen novac – Intel Core i5-11400 ili AMD Ryzen 5 3600

Sa cenama koje gravitiraju oko 26.000 dinara, ova dva procesora zaista nude odlične performanse za uloženi novac. U oba slučaja na raspolaganju imate 6 fizičkih i 12 logičkih jezgara, 2,6 – 4,4 GHz kod Intel Core i5 modela, odnosno 3,6 do 4,2 GHz kod AMD Ryzen predstavnika. TDP je kod oba modela je 65 W, dok AMD ostvaruje prednost kada su u pitanju keš memorija, PCIe 4.0 i noviji proces proizvodnje – 7 nm naspram 14 nm kod Intel predstavnika.

U pitanju su veoma jaki modeli sa kojima zaista možete da uživate u svemu što vam padne na pamet. Jači procesor dolazi u obzir samo ukoliko radite u aplikacijama koje se u najvećoj meri oslanjaju na CPU snagu, dok će za sve ostalo ova dva modela biti pametan izbor.

Najbolji CPU visoke klase Intel Core i7-11700

Na žalost, sa 16 jezgara, radnom frekvencijom u rasponu od 2,5 do 4,9 GHz i cenom od oko 45.000 dinara, Core i7-11700 nema pravu konkurenciju. Ovaj procesor je lepo ušuškan između odličnog Ryzen 5 5600X i Ryzen 7 5800X, ali i dalje dovoljno dobar da izađe na crtu jačem AMD konkurentu, koji ima fino višu cenu i osetno veću potrošnju.

Intel CPU 11. generacije

Sa Core i7-11700, ili 12700, kada se pojavi, moći ćete da budete potpuno bezbrižni kada su CPU performanse, i ako vam budžet to dozvoljava, imate našu toplu preporuku da odaberete ovaj model i budete mirni u narednih 3 do 5 godina, znajući da imate dovoljno brz CPU za sve što vam padne na pamet.

Ekstremne performanse – AMD Ryzen Threadripper 3970X

Postoje situacije u kojima su korisnicima potrebne ekstremne performanse. BIlo da su u pitanju serverski poslovi, obrada multimedijalnog materijala, CAP poslove, više istovremenih strimova, 3D renderi ili nešto drugo, ovi procesori nemaju alternativu.

A obzirom da u ovoj kategoriji kod nas može da se nabavi samo 3970X, napomenućemo da bilo koji od modela ove generacije predstavlja odličnu investiciju, iako ovi procesori koštaju kao jedan dobar polovni auto.

AMD Ryzen Threadripper

Kod Threadripper procesora su bitne samo performanse, pa računajte da morate da obezbedite ozbiljno vodeno hlađenje, jer je TDP ovog monstruoznog CPU-a neverovatnih 280W. Njegova 32 fizička i 64 logička jezgra rade na taktu koji ide od 3,7 do 4,5 GHz, u zavisnosti od poslova kojim ga opteretite. Intel u ovom trenutku nema ništa slično što bi moglo da izađe na crtu AMD Threadripper modelima, a po onome što smo videli od 12. generacije procesora, tako će i ostati još koju godinu.

Intel 12. generacija procesora

Kupovina usred krize – nije pametna ideja

Pre nego što krenete u kupovinu, treba da imate na umu da je pametno da ukoliko ikako možete da izdržite bez novog računara to uradite, jer su cene gotovo svih komponenata drastično skočile zbog globalne nestašice čipova. To znači da ćete računar sada platiti sigurno 20-50% više nego što biste to uradili pre godinu-dve dana. Ukoliko u tu jednačinu ubacite i cenu grafika koje su skočile i po 3 do 5 puta, jasno vam je da kupovina, čak i po prazničnim uslovima ove godine nije baš pametni izbor.

CPU podnožje

Sa druge strane, ako baš morate, nadamo se da smo vam malo pomogli pri izboru. Za kraj od nas samo jedno pravilo – kada kupujete novi računar, dobro razmislite za šta najviše planirate da ga koristite i budite iskreni. Mnogo je bolje kupiti Core i3 procesor, a razliku investirati u brži SSD i više memorije ili bolju grafiku, nego insistirati na jakom Core i7 procesoru, ako ga najviše koristite za igre i u proseku koristite 50% njegovih performansi.