Neke smo očekivali i tokom 2021, pa se nadamo da ih nećemo čekati i posle 2022…

Izvor: SMARTLife

Tokom 2021. godine bili smo iznova i iznova razočarani odlaganjem mnogih igara, koje su prvobitno bile najavljene za upravo proteklu godinu.

Neke su odložene za par meseci, pa ih zvanično očekujemo tokom 2022. godine, a neke igre su odložene i na neodređeno, pa se nadamo da ćemo ih videti i igrati tokom ove godine.

Prethodna, 2021. godina za gejming industriju bila je uspešna, ali je njen uspeh ostao okrnjen nedostatkom čipova i drugog hardvera, ali i manjkom atraktivnih igara, koje su otkazane ili odložene, a mučila nas je i konstantna nestašica najpopularnijih konzola.

Zbog svega što se dešavalo imali smo vremena da odigramo neke starije naslove, koji su sjajni, a nismo imali kad da im se posvetimo ranije, a gejmersku znatiželju držao nam je uglavnom EPIC, koji je delio besplatne igre svake nedelje poklanjajući i neke izuzetno dobre naslove - recimo, upravo sad možete da pokupite BESPLATNO TRI TOMB RAIDER IGRE u deluks varijanti (trilogija od 2013. do 2018. godine).

Ipak, okrećemo se novoj godini i novim gejmerskim naslovima koji će sigurno obeležiti novu sezonu, koja bi mogla da donese i nekoliko iznenađenja.

Top 25 igara za 2022. godinu

Na listi top 25 igara za 2022. godinu nalaze se naslovi koji su tokom 2021. ili ranije najavljeni, ali je lista “rasterećena“ naslova kakvi su FIFA, koja bi ove sezone mogla da promeni ime i izgubi licencu, PES tj. eFootball za koji očekujemo da konačno postane prava igra, kao i Call of Duty, NBA 2K i drugih igara koje se ponavljaju svake sezone ili dobijaju sadržaj redovno - PUBG, Fortnite, Rocket League i slične igre.

Igre nisu poređane po nekom naročitom redu, osim po sada aktuelnom planu objave i samo su nabrojane kao naslovi koje očekujemo tokom 2022. godine. Za svaku igru naznačili smo kad je očekujemo i za koje platforme se data igra očekuje.

Kao i uvek nastanak ove vesti pomogao je Play! Zine magazin, čiji 155. broj besplatno možete da čitate na svom telefonu, kompjuteru ili tabletu i nekom drugom digitalnom uređaju.

1. RAINBOW SIX EXTRACTION

Od ranije poznati kao Rainbow Six Quarantine, sada Rainbow Six Extraction sebe pokušava da izgradi na osnovu popularnosti takmičarske pucačine R6 Siege. Igra donosi multiplejer akciju sličnu originalu, samo u kooperativnom maniru, u svetu u kojem se borite protiv vanzemaljaca - Archaeans. Kao što smo već spomenuli, igra dosta toga vuče iz R6 Siege, ali donosi i novitete, pogotovo što će fokus biti na PvE formatu, a ne na sukobu između samih igrača.

Datum izlaska igre: 20. januar

Platforme: PC, PS4, PS5, XBOX ONE i XBOX SERIES X/S

Rainbow Six Extraction: Cinematic Trailer VIDEO Izvor: Ubisoft

2. POKEMON LEGENDS: ARCEUS

Ne prođe mnogo vremena, a da ne dobijemo novu Pokemon igru. U 2022. godini će to biti Pokemon Legends Arceus. Za razliku od dosadašnjih, Arceus će biti sa dodatkom Breath of the Wild elemenata sa otvorenim svetom. Radnja je smeštena u Hisui regiji inspirisanoj feudalnim Japanom, sa dosta već poznatih krajeva iz ranijih igara. Pored treninga, lova i borbi Pokemona, fanove očekuju i kuvanje i sklapanje različitih predmeta od različitih delova.

Igra takođe vuče elemente iz Pokemon GO, što nije oduševilo neke fanove, ali Pokemon kompanija se trudi da što više doprinese evoluciji serijala.

Datum izlaska igre: 20. januar

Platforme: Switch

Pokemon Legends: Arceus VIDEO Izvor: IGN

3. DYING LIGHT 2

Nakon gomile odlaganja, mislimo da je konačno došao red na to da se Dying Light 2 pojavi pred publikom. Techland je doneo odličnu zombi igru sa Dying Light iz 2015. godine, a nastavak namerava da prilično dobro proširi sve odlične elemente. Interaktivan svet, granajući narativ, prefinjena borbena mehanika i dosta napredna grafika su neke od jačih strana koje smo do sada videli vezano za Dying Light 2.

I pored toga što nas očekuje još nekoliko zombi avantura u 2022. godini, sve više verujemo da će Dying Light 2 biti jedina zombi igra koja će nam trebati u neredom periodu.

Datum izlaska igre: 4. februar

Platforme: PC, PS4, PS5, XBOX ONE, XBOX SERIES X/S

Dying Light 2 Stay Human Gameplay Trailer VIDEO Izvor: Dying Light

4. SIFU

Jednostavno nema dovoljno igara koje se bave zanimljivostima u vezi sa borbom rukama na neki svojstven način. Sifu, ostvarenje studija Sloclap, će možda biti baš takva igra. Ona donosi herojsko vojevanje golim rukama, izbegavanje udaraca i zadavanje istih, kao i upotrebu okruženja u svoju korist, nešto kao što to Džeki Čen ume. U nedavnom testu igra je imala problema tehničke prirode, ali su nam se osnove baš dopale.

Obavezna igra sa svakoga ko voli tabačine vezane za borilačke veštine sa Dalekog istoka i filmove o istima.

Datum izlaska igre: 8. februar

Platforme: PC, PS4, PS5

Sifu VIDEO Izvor: PlayStation

5. HORIZON FORBIDDEN WEST

Jedna od najnovijih franšiza kompanije Sony dobija nastavak Horizon Forbidden West, koja će razrešiti misterije iz prvog dela. Ova igra nastavlja priču protagonistkinje Aloj na post-apokaliptičnoj zapadnoj obali. Aloj nastavlja da istražuje misterioznu bolest koja uporno ubija lokalnu floru i faunu. U dosadašnjim video prikazima smo videli izuzetno lepe krajolike i proširene mehanike borbe i istraživanja sa još gigantskih robotskih stvorenja. Horizon Forbidden West će omogućiti i podvodno istraživanje, ljuljanje i klizanje po zanimljivom svetu.

Računajte na nas kao i te kako zainteresovane, pogotovo zbog toga što igra izlazi i za PS4, ne samo za PlayStation 5, koji još uvek vrlo teško može da se kupi…

Datum izlaska igre: 18. februar

Platforme: PC, PS4, PS5

Pogledajte slike iz igre: