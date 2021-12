Deljenje lokacije je korisno u mnogim slučajevima, na primer kada roditelji žele da znaju gde im se nalaze deca, pa je nekim korisnicima važno da radi bez vremenskog ograničenja.

Izvor: Smart Life/ Pexels/ cottonbro

Google Maps ima funkciju koja korisnicima dozvoljava da svoje lokacije dele s drugima, a može da se podesi tako da se nakon nekog vremena isključi, ili da ostane uključena sve dok vlasnik ne odluči drugačije.

Korisnici se poslednjih dana žale da ne mogu da izaberu "Until I turn it off" opciju, te tako funkciju za deljenje lokacije ostave aktivnu.

Iako opcija za deljenje lokacije zvuči kao narušavanje nečije privatnosti, mnogi je koriste kako ne bi stalno morali da obaveštavaju svoje bližnje gde se nalaze. Pored toga, praćenje lokacija je korisno za one koji putuju sami, pa žele da druge informišu o svom kretanju u slučaju da im se nešto dogodi.

Svi koji su problem prijavili kažu da ostale Google Maps funkcije rade besprekorno. Komplikacije su počele početkom decembra, pa se veruje da je na deljenje lokacija uticalo novo ažuriranje. Korisnici lokacije mogu da dele na određeno vreme, nakon čega se opcija isključuje, tako da bi "Until I turn it off" mogućnost bila više nego korisna.