Google Maps je nova Play Store aplikacija koja je preuzeta više od 10 milijardi puta.

Izvor: SmartLife / Marko Čavić

Iako se sve više priča o tome da Google Maps prikupljaju previše ličnih podataka svojih korisnika, ta aplikacija je zlatni standard za sve ostale navigacije na Android i drugim platformama.

Samo YouTube je pre Google Maps aplikacije preuzet više puta i tu ne računamo Google Play Services, koji svakako moraju da se nalaze na svakom Android telefonu koji ima GMS.

Jasno je da je uspeh u najvećoj meri ostvaren činjenicom da se na svakom prodatom GMS Android telefonu Google Maps već nalaze instalirane i da ih je nemoguće izbrisati, ali to i dalje ne menja činjenicu da su Google Maps preuzete preko 10 milijardi puta do 5. novembra.

Tog dana aplikacija je dobila svoje novo ažuriranje, kad je promenjen i podataka o broju preuzimanja.

U broj preuzimanja ne ulazi Maps Go aplikacija, internet verzija Google Maps aplikacije namenjena Android Go korisnicima, gotovo stostruko puta manja i dostupna preko Chrome pregledača interneta. Ovu aplikaciju preuzelo je preko 500 miliona korisnika do sada.

Ako vas zanima ova "Ima ženske ima sve" priča... :)

Google Maps je i pored brojnih kritika u poslednjih nekoliko velikih ažuriranja ubacio sjajne mogućnosti navigacije, poput ekoloških i ruta koje štede novac, do navigacije za pešake pomoću proširene realnosti, koja radi i kod nas.

Da li i vi koristite Google Maps ili neku drugu navigaciju?