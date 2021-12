Magic V je oznaka novog vodećeg modela nekadašnjeg Huawei brenda koji je najavljen na zvaničnim Twitter i Weibo nalozima ove kompanije, ali osim najave nismo mogli da saznamo mnogo više o novom telefonu.

Još 2019. godine, CEO kompanije Honor je u jednom intervjuu rekao da ova kompanija ima ambicije da predstavi savitljiv telefon, ali da bi problem mogla da bude prilično visoka cena, koja u tom trenutku nikako nije odgovarala mlađoj populaciji - najvećem broju korisnika Honor telefona.

Unfold all the potential. This is HONOR’s first foldable flagship phone, the #HONORMagicV. pic.twitter.com/kijORIGxg1