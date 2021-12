Imamo za vas 6 univerzalnih saveta koji će vam pomoći da vam telefon radi bolje i da ga koristite duže.

Izvor: SmartLife / Samsung

Prema istraživanju na koje se poziva BrigghtSide, prosečan smartfon traje između dve godine i čak jedne decenije.

Jasno je da se mobilnom telefonu radni vek može produžiti samo ako se na pravi način vodi računa o njemu, što mnogi korisnici svesno ili nesvesno ne čine.

Što manje se telefon izlaže lošim uticajima, to će on duže i trajati.

U tom smislu potrebno je rukovati njime pravilno, truditi se da nikad ne ispada iz ruke ili ne pada sa visine, puniti bateriju pametno, kao i voditi računa o samom softveru - instalirati ažuriranja aplikacija i sistema redovno.

Zbog toga, poučeni dugogodišnjim iskustvom spremili smo za vas na jednom mestu nekoliko najvažnijih saveta, koje ćete vrlo lako ispratiti i primeniti.

Zimi napolju koristite telefon što manje

Ako je napolju minus, kada je oko nule i kad je hladno - što manje koristite telefon. Iako su smartfoni projektovani i testirani i za takve uslove, realnost je da baterija može da traje kraće, a hladnoća može da ima uticaj i na ekran.

Telefon ne morate držati u posebnoj futroli, dovoljno je da ga ostavite u džepu jakne ili pantalona, ali ga na otvorenoj hladnoći koristite što kraće, da ne biste uticali na performanse (ovome nas je naučio i nedavni put u Finsku, gde je na -13 stepeni Celzijusa i novi telefon pokazivao jasno da ne voli zimu).

Izbegavajte metalne predmete

Telefon čistite redovno, ali ne izlažite ga ekstremnim uslovima tokom čišćenja. Ne koristiti agresivne kupovne tečnosti za čišćenje i nikad ne prskajte sredstva direktno na telefon, nego prvo na krpu.

Takođe, ako čistite konektore telefona nikad to ne činite pomoću igle ili bilo kojeg tankog metalnog predmeta, recimo iglice za vađenje SIM kartice, jer takvim "alatima" možete da oštetite konektore i druge delove unutrašnjosti telefona. Za čišćenje koristite čačkalicu, koju ćete povlačiti nežno, više puta u istom pravcu ili kompresovani vazduh, koji će pomoći u čišćenju i izbacivanju prašine još bolje.

Bonus pravilo Pravilo koje uvek važi - pazite na to šta instalirate na telefon, čitajte komentare pre instalacije i vodite računa o tome odakle preuzimate aplikacije

Ne izlažite ekran telefona direktnoj svetlosti

Sunce je naš prijatelj, ali ne i prijatelj naših telefona.

Ne izlažite ga direktnom suncu, posebno ne kad je jako toplo, a ekran uvek sklonite od direktne svetlosti, jer može da utiče na njegove performanse.

Nemojte prazniti bateriju do kraja

Već smo pokrili ovaj savet nekoliko puta. Baterija se oštećuje, ako se prazni u potpunosti tj. kad se telefon isključi zbog ispražnjene baterije.

Na dva do 10 procenata uključite telefon na punjač i punite ga idealno do određenog procenta, kako biste očuvali zdravlje baterije. Koji procenat je OK zavisi od proizvođača do proizvođača, ali to je uglavnom između 80 i 90%. Pravilno punjenje baterije pomoći će vam da telefon duže radi sa originalnom baterijom i što duže ga zaštitite od otvaranja to će on biti bolji.

Nikad ne nosite telefon u toalet

Prljavo je, bizarno i dokazano je da se na telefonu mogu naći ostaci, pa znate već čega, nakon nošenja telefona u toalet. Zaboravite i punjenje telefona u kupatilu, jer zbog povećane vlažnosti telefon može da bude oštećen.

Još jednom napominjemo da je jako važno da vodite računa o higijeni telefona, baš kao i o ličnoj higijeni, jer su nam telefoni postali praktično produžetak nas samih i uvek su uz nas, a zbog toga i oni su izloženi svemu čemu smo i mi.

Vodite računa o IP oznaci svog uređaja

Izbegavajte potapanje telefon u vodu čak i kada je on vodootporan, jer nikad niste načisto s onim što piše u sitnim slovima niti sa odlukom kompanije - možda vam i ne priznaju garanciju, bez obzira na to što kažu da je telefon vodootporan.

Ako vaš telefon ima IP oznaku važno je da znate šta ona znači i koliku sigurnost vam pruža kad su voda, prašina i prljavština u pitanju. Ipak, nije isto kad je telefon otporan na vodu ili samo na kišu i slučajno prskanje…

Više detalja o IP oznakama pročitajte u SmartLife tekstu baš o tome.

Imate dodatan savet? Komentari su vaši!