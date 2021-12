Iako Banka Engleske naglašava da bi Bitcoin teorijski mogao da bude bezvrijedan, iako ih praksa trenutno demantuje, zaključak je da se u kriptovalute u Velikoj Britaniji ne ulaže ili da se to čini sa spremnošću na rizik da se izgubi sve.

Centralna banka Engleske (The Bank of England) tvrdi da bi Bitcoin mogao da postane bezvrijedan i ukazuje na to da bi ljudi koji ulažu u digitalnu valutu trebalo da budu spremni da izgube sve.