Šef Evropske svemirske agencije je nedavno izjavio da brzo širenje Starlink konstelacije satelita Elonu Musku dozvoljava da “postavlja pravila u kosmosu”.

Starlink konstelacija i dalje raste, a nove jedinice od avgusta 2021. godine dobijaju pojačanje u obliku lasera.

SpaceX se nada da će satelitski internet na ovaj način stići i u delove sveta u kojima gradnja stanica na tlu nije moguća.

U pitanju je dragocen dodatak, budući da će laserski terminali omogućavati prenos podataka bez potrebe za posrednicima na površini Zemlje, a ova promena bi mogla da utiče i na Wi-Fi konekciju u avionima.

Od maja 2019. godine kompanija redovno lansira nove ture satelita, pa se buduća mega-konstelacija konstantno uvećava. Krajem juna je lansirano još 60 satelita, te je tako ukupan broj bio 1.735 jedinica, da bi malo posle toga stigao do 1.786. Kompanija je još ranije obećavala veće brzine interneta nego kod tradicionalnih konekcija, a obećanja su se već približila stvarnosti.

Starlink uskoro planira nove ture satelita, a radi se o naprednijim jedinicama koje će sasvim sigurno uticati na brzinu i latenciju. To je dobra vest za one koji žive po zabitima širom sveta, a broj korisnika se za poslednjih mesec dana uvećao, te je stigao do preko 140 hiljada pretplatnika iz 20 zemalja. Zbog nestašice čipova trenutno stagnira.

I dok je s internetom sve u redu, sve je više onih koji raspravljaju o moći koju je izvršni direktor Elon Musk dobio s gigantskom konstelacijom. Tako je i Josef Aschbacher, direktor Evropske svemirske agencije, istakao da jedan čovek poseduje polovinu trenutno aktivnih satelita, što znači da on postavlja pravila. U intervjuu za Financial Times Aschbacher je rekao da svet nije reagovao dovoljno brzo.

U orbiti je trenutno aktivno oko četiri hiljade satelita, skoro polovina iz Starlink konstelacije. Pretpostavlja se da u budućnosti druge kompanije neće imati mnogo šansi pored SpaceX giganta, jer Starlink već dominira u nižoj orbiti.

Muskova konstelacija je dobila zeleno svetlo od mnogih zemalja, pa je Nemačka na primer tražila da dobije dozvolu za ukupno 40 hiljada satelita. I Sjedinjene Američke Države su tražile isto, pa se Starlink širi - do decembra 2022. godine bi trebalo da se instalira oko 200 hiljada terminala u Indiji, a uskoro stiže i na Filipine. Tokom 2022. bi trebalo da dođe i do Srbije.