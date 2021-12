Od kad je izmišljen Bitcoin, identitet čovjeka koji ga je stvorio pod pseudonimom Satoši Nakamoto nikada nije otkriven, a mnogi pojedinci su godinama unazad tvrdili da su upravo oni tvorac najpoznatije kriptovalute na svijetu.

Kripto-suđenje

Prekretnica u cijeloj priči je nedavno završeno suđenje između Krega Rajta i zastupnika njegovog pokojnog saradnika Dejvida Kleimana. Naime, Kreg Rajt je 2016. Godine u čuvenom blog postu implicirao da je upravo on Satoši Nakamoto, čovjek iza pseudonima odgovornog za kreiranje Bitcoin kriptovalute. Sumnja u Rajtove tvrdnje dolazi najviše od članova kripto-zajednice, jer nijedan od ranih iskopanih Bitcoin novčića, za koje se pretpostavlja da je iskopao niko drugi do Satoši, nikada nije mrdnuo iz novčanika.

Suđenje između Rajta i predstavnika Kleimana vodilo se u SAD oko polovine od 1,1 miliona Bitcoin novčića koje je inicijalno iskopao i zadržao Satoši Nakamoto, današnje vrijednosti oko 54 milijarde dolara. Predmet spora je takođe bio i dio intelektualne svojine iza rane blokčejn tehnologije.

Tužilac je tvrdio da je Rajt zajedno sa Kleimanom kreirao Bitcoin, i da naslednici Kleimana imaju pravo na polovinu Satošijevog bogatstva. Nažalost, porota federalnog suda u Majamiju nije se složila sa ovim tvrdnjama i stala je na stranu Rajta, odbijajući da dodijeli išta od Bitcoin novčića predstavnicima Dejvida Kleimana.

Međutim, Rajt je dobio nalog suda da plati 100 miliona kao kompenzaciju za kršenje intelektualne svojine koja je u vlasništvu W&K Info Defense Research LLC, zajedničke firme Rajta i Kleimana, pa će novac ići u firmu, a ne predstavnicima Kleimana.

Rajt je odmah nakon presude okačio video post na Twitter u kojem kaže da je "ovo izuzetno dobar ishod za njega i da se osjeća oslobođenim svih optužba protiv njega".

After his resounding trial WINs in the Kleiman case today, a word from #CraigWright (#SatoshiNakamoto) to his supporters#Satoshi#Bitcoin#CraigWrightisSatoshipic.twitter.com/oS6UbglGN8