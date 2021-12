Do sada ste morali da koristite fabričko rešenje proizvođača ili aplikaciju, a sada na Android i iOS uređaju svakako dobijate to na svakom telefonu.

Ako koristite Samsung ili Huawei telefon novije generacije, možda i neki još (nismo sigurni koji sve to imaju fabrički), Siguran folder, odnosno mesto na kojem ste u prilici da zaključate škakljive slike ili video snimke, ma šta na njima bilo vam je poznato.

Nažalost, nisu svi telefoni opremljeni ovim takozvanim Sigurnim folderom, ali čim pišemo o tome - to će se promeniti, i to vrlo brzo.

Google je rešio to da promeni, ne baš kao što je to Facebook zamislio - da vam praktično traži slike sam - ali i Google želi da ima vaše fotke zbog kojih bi se osećali loše kad bi se pročulo za njih.

Ne kažemo da bi trebalo da svoje škakljive slike i video snimke predate ni Google kompaniji, ali vas ova kompanija makar pušta da se sami odlučite da li ćete ih dati pod njihov ključ ili ne.

O Locked Folder opciji već smo detaljno pisali, a otkrićemo vam i kako da je koristite.

Ovo nije sveobuhvatno rešenje i ne uključuje sakrivanje PDF-ova, aplikacija, dokumenata i drugih fajlova izuzev slika i videa

Čak i da ne praktikujete škljocanje raznih gadosti i (mahom sopstvenog) nagog tela, puko prisustvo u par grupa na Viber ili WhatsApp aplikacijama gotovo garantuje da vam se memorija telefona svakodnevno puni svim i svačim. Po svoj prilici, nečim što bi u najmanju ruku, primera radi, zbunilo sagovornika kome ste predali telefon kako bi mu pokazali fotke klinaca ili ogrebotine na automobilu koju ste tog dana zaradili.

Zaštitu privatnosti ovog tipa kompanija Google je ponudila još u junu na Pixel 3 telefonu, a zove se The Locked Folder. Nešto kasnije, u septembru, najavljeno je da će se ova opcija uskoro ukazati i na ostalim Android telefonima, što se ovih dana (u zavisnosti od proizvođača) i dogodilo. Reč je, naravno o posebnom folderu u Google Photos aplikaciji gde smeštate fotografije ili video snimke, koji su isključivo za vaše oči. Za korišćenje ove opcije neophodna je verzija Android operativnog sistema od 6 pa naviše.

Kako se koristi Locked Folder



Otvorite Photos aplikaciju. Odaberite Library i potom i Utilities gde se nalazi opcija Set up Locked Folder. Tu možete da postavite lozinku ili neki drugi način zaštite. Kad ste to završili dovoljno je označiti bilo koju fotku ili video, prizvati meni u gornjem desnom uglu i odabrati Move To Locked Folder.

Usled prirode same opcije, sadržaj u ovom folderu neće se čuvati na Cloud-u, pa ga treba negde sačuvati na sigurnom, ukoliko menjate telefon ili hardverski ubijate postojeći, kako i taj folder ne bi bio izbrisan.