Ultra luksuzna super jahta sa heliodromom, đakuzijem i mestom za DJ-a prodata u virtuelnom univerzumu.

Metaflower Super Mega Yacht je naziv ultra luksuzne jahte koja postoji u The Sandbox metaverzumu i koja je nedavno prodata kao NFT jednom od igrača za neverovatnih 650.000 dolara (pravog novca). The Sandbox je virtuelni svet u kojem igrači mogu da grade, poseduju i monetizuju svoje gejming iskustvo. Kako se samo niko pre nije setio ovoga? A, da, jeste (Second Life 2003. godine).