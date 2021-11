Kamen spoticanja sudijskih odluka na fudbalskim utakmicama je najčešće bio pravilo ofsajda, gde sudije moraju da donesu odluku oko situacije koja se odigrala u deliću sekunde.

Dok su penali i crveni kartoni odluke u kojima subjektivni osećaj odlučuje, kod ofsajda su stvari prilično crno-bele, ili ga je bilo ili nije. Zbog toga je ofsajd idealan za VAR, jer se može meriti upoređivanjem relativne pozicije igrača u trenutku kada je lopta šutnuta. Problem sa korišćenjem VAR tehnologije u ovakvim situacijama je što su provere na većini utakmicama trajale i po pet minuta, što je zaista mnogo za poluvreme koje traje 45 minuta.

This Roma offside is very funny. It took VAR 5 MINS 10 seconds To arrive at a conclusion.



Shouldn't it tell any sane referee this is clearly not an obvious offside.



How can Tammy be ahead of the defender and at the same time behind, by just a millimeter.



pic.twitter.com/vq6UJcPVFr