Samo je bilo pitanje vremena kada će neko da rekreira igre iz najpopularnije Netflix serije svih vremena – Squid Game.

Naravno, nismo se mnogo iznenadili kada je to uradio Džimi Donaldson sa YouTube kanala MrBeast, jer je on jedan od onih popularnih ličnosti koje vole da troše mnogo novca na (često besmislene) projekte. Ovoga puta okupljeno je 456 dobrovoljaca koji su učestvovali u igrama, baš kao i u Squid Game seriji, samo bez pucanja u one koji izgube.