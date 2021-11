VIDEO JE ONAJ DEKOLTE I ODMAH POBEGAO: Voditelj ispalio Aleksandru Mladenović - ispričao kako se muvala na žurci!

Aleksandra Mladenović se trudi da svoj privatan život krije od očiju javnosti, pa joj nije bilo svejedno kada je voditelj u jednoj emisiji krenuo da ispriča neke detalje za koje ona nije htela da se znaju.

Izvor: TV Pink/Printscreen

Gostujući u emisiji "Zvezde Granda specijal", voditelj Siniša Medić počeo je da priča anegdotu sa jedne žurke na kojoj je bio sa Aleksandrom, a pevačici, koja se nedavno rasplakala zbog bivšeg dečka, to nije bilo po meri.

"Bili smo na jednom partiju i ona se zaljubila", rekao je voditelj, a Aleksandra ga "presekla":

"Nisam... Dobro Siniša pa šta ti je, ćuti... On i Žika Jakšić su bili provodadžije, a ja sam samo ono kao: "Pa ne znam, videćemo", rekla je Aleksandra, a onda se Siniša nadovezao:

"Pošto sada nije rekla istinu, ja ću vam reći... Rekla je: "Ne volim košarkaše, visoke, meni je ovaj sladak". On kad je video onaj dekolte i onu haljinicu, pobegao je... Ja sam joj rekao: 'Tebi to ne treba ženo'", rekao je on, a Aleksandra se odmah pravdala:

"Nije pobegao, nego je stidljiv dečko, nisu svi kao ti", rekla je Aleksandra kroz smeh.