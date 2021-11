Član žirija takmičenja "Zvezde Granda", Đorđe David izneo je svoje mišljenje o Saši Popoviću, ali i Mariji Šerifović.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda/screenshot

Đorđe David nakon što je progovorio o tragediji zbog koje je upao u loše društvo, prokomentarisao je i svoje kolege iz emisije "Zvezde Granda".

On je nekoliko puta istakao da mu je Saša Popović pozivom za učešće u pomenutoj emisiji promenio život, a sada je otkrio šta misli o njemu.

Danas, sa članovima žirija provodi više vremena nego s bilo kim drugim, a ovom prilikom otkrio je ko je najpametniji, a ko najnamazaniji u ekipi.

"Marija je najnamazanija. Ona je vrsta guštera koja pliva u svim vodama. To je pamet, jer smatram da tu gde postoji emocija, pameti nema. Ja sam čovek koji je često išao srcem i to me je koštalo, ali sad od Marije učim u najpozitivnijem smislu. Ali da se razumemo, nije namazanija od Popovića. Ne poznajem čoveka koji je više namazan od njega, stvarno je mamut, 67 godina i njemu mozak još uvek radi na taj neverovatan način", rekao je Đorđe David.

Saša Popović jedan je od najimućnijih ljudi na domaćoj javnoj sceni, koji ne žali da potroši novac na luksuzne stvari. Ipak, njemu život nije bio uvek "med i mleko", pa tako svojevremeno nije imao ni dinara u džepu, te je živeo u garsonjeri od 17 kvadrata!

Pogledajte kakva luksuzna kola Sale danas vozi:

Vidi opis MAMUT I NAJNAMAZANIJI ČOVEK! Đorđe David izneo mišljenje o Saši Popoviću, pa pomenuo Mariju Šerifović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Tiktok/printscreen/gluvic_a Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Tiktok/printscreen/gluvic_a Br. slika: 7 7 / 7

I u kakvoj vili živi!