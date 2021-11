POSLE 10 GODINA OSEĆA POSLEDICE BOLESTI! Srpska pevačica otkrila - Od tada nemam čulo ukusa i mirisa

Pevačica narodne muzike progovorila o posledicama koje ima 10 godina nakon bolesti.

Izvorinka Milošević nedavno je progovorila o najtežem periodu u svom životu kada je za samo 6 meseci izgubila brata, oca i majku, a onda je otkrila da se godinama borila sa teškim akutnim respiratornim sindromom.

Sve je počelo pre deset godina kada je imala teži oblik virusa SARS, poznatijeg kao svinjski grip. Pevačica od tada nema čulo mirisa, a ni ukusa.

"Bile su pandemije i ranije, od španske groznice, pa sve do SARS-a. Ja sam taj SARS ili svinjski grip preležala pre deset godina. Od tada nemam čulo ukusa i mirisa uopšte. Malo mi se samo povratilo čulo ukusa, ali miris skoro da uopšte ne osećam. To se nikada nije povratilo", otkrila je Izvorinka za Grand i dodala da veruje da upravo zbog toga još uvek nije dobila koronavirus.

"Reč je o najtežem obliku SARS-a - H1N1. Ja sam to preživela i zato sam ubeđena da moje telo negde ima zapis o tome, pa me ovaj novi virus nije uhvatio, ali sam ipak oprezna i pazim se. Svako ko je edukovan zna kako se prenosi virus, pa pazi sebe i porodicu, a ko se čuva, tog i Bog čuva. To što mene dosad ovaj korona virus nije dosad uhvatio ne znači da neće u budućnosti. Nadam se da sve ovo sa pandemijom neće predugo trajati", zaključuje Izvorinka MIlošević.