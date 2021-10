IZGUBILA SAM MAJKU, OCA, BRATA, MUŽA, A NOĆ PRED VJENČANJE SINA: Pjevačica plakala u emisiji, njene riječi BOLE  

Izvorinka Milošević ispričala je svoju potresnu životnu priču.

Pjevačica narodne muzike Izvorinka Milošević otvorila je dušu i progovorila o teškom periodu života koji je na nju ostavio veliki trag.

Prije četrnaest godina izgubila je za samo šest mjeseci majku, oca, brata, a prije sedam godina i bivšeg supruga Mišu Blama s kojim ima sina Davida. Nedavno joj je na rukama uginuo i kućni ljubimac, mala maltezerka, zbog čega je u emisiji i zaplakala. Zvala ju je Beba, a ona joj je bila svijetla tačka u periodu kada je sve bilo crno.

"Prije 14 godina su mi za šest mjeseci otišli mama, tata i brat. Cijela porodica. Ona je meni bila više od kučeta, više od ljubimca. Mi smo prebrodili najteže trenutke. Kad ti ode mama i tata u roku od šest mjeseci, a poslije toga čuješ da ti je umro brat od otkazivanja bubrega, onda imaš samo dva načina kako da se izvučeš. To je da snažno kažeš: 'Čekaj, da li moj sin, pošto već nema oca (i on je preminuo, Miša Blam) ne zaslužuje da nema ni majku?'. Ne! I ja sam onda uzela Bebu. Moja kuca maltezerka je meni značila sve. I onda meni veterinar kaže da moja kuca ima sarkom. Mi smo nemoćni. Izdahnula je na mojim rukama i otišla. I onda paradoks...", plakala je pjevačica, pa nastavila.

"Ovo ću samo sada da kažem i više nikada neću da pričam o tome... Dan prije toga je moja kuca izdahnula, a sjutradan, spletom okolnosti, bilo je vjenčanje mog sina. To je bilo planirano dugo, a ova koma s mojom kucom je trajala samo deset dana. Sjutradan sam morala da se resetujem, da podignem glavu i nasmijem se, srce mi je bilo raskomadano, ali sam se sabrala i otišla na Davidovo vjenčanje, jer je zaslužio da ima nasmijanu majku. Uspjela sam da se savladam, a onda je sve to prošlo i ušla sam u kuću i nije imao ko da me dočeka (David živi sa suprugom). Ovo će razumjeti samo oni koji su imali i koji vole žvotinje i znaju šta znači bezrezervna ljubav prema kuci. Kuče je nešto posebno, ume da ti se zalepi za grudi, da ti uđe u krvotok", dodala je u emisiji "Grand magazin".

"Ljudi misle 'Bože, šta ova žena ovoliko'... Ali to sam ja. Ja ću plakati za njom i dalje, ali vrijeme će vjerovatno učiniti svoje. Ovo je vrijeme radosti zbog Davida, mog jedinca koji zaslužuje svu sreću ovog svijeta, i tuge što me napustila moja družbenica... Ali tako je moralo da bude. Da jednu etapu mog života u kojoj je bila mama, tata, brat, otac mog deteta, koji su svi otišli, i moja najtananija žica, da me napusti i ona i da kaže - sada je kraj. Jedna etapa je gotova, tvoj sin je napravio porodicu, počinje nova etapa. I moraš da se okreneš i nastaviš dalje. Sada sam ja u vakumu, ali ću se okrenuti. Radovaću se Davidovom životu, koji zaslužuje da ima majku koja je vesela, kao što su sve njene pjesme, kao njena karijera, koja je opstala s pjesmama koje su specifične i s pjesmama koje njeguje malo ko", izjavila je Izvorinka i dodala:

"Kako je moguće da dan pred vjenčanje sina milo biće ispusti svoju dušu...".

Izvorinka je istakla da joj je suprug bio sve i da je uz njega naučila koji put treba da odabere. I posle razvoda je patila za njim, a sada je rekla da će tako biti doživotno. U braku su bili 17 godina.

"Uvek postoje ljubavi, ali takva, kada si ti strašno mlad i kada toliko vjeruješ u iskrenost i vjeruješ da će trajati doživotno, naoružaš se time i sve to nekoj osobi daš. Imala sam 17-18 godina, on je bio ostvaren čovek i prema meni iskren. Bio je 10 godina stariji od mene, isuviše svoj, isuviše jaka ličnost. On je bio teško bolestan, ali se nije dao, svirao je svoj omiljeni džez iako je znao da će sjutradan od alkohola završiti u bolnici. Želio je da živi tako, makar živeo 24 časa. I to ga je koštalo života", priznala je i rekla da bi voljela da napiše knjigu, jer samo tamo čovjek može da objasni šta mu se dogodilo u životu.