"BAVI SE CRNOM MAGIJOM, ČOVEK JOJ JE SREDIO ZA DEJANA": Vendi oplela po Dalili, a onda i CELOJ ESTRADI - Svi su u tome!

I sama je bivša učesnica rijalitija, a evo kako komentariše dešavanja u Zadruzi.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Pevačica i nekadašnja rijaliti učesnica Vesna Vukelić Vendi tvrdi da se većina estrade bavi crnom magijom, što kaže i za Dalilu Dragojević.

"Vidite, na estradi se magijom bave oduvek. Samo onaj ko je propao nije se bavio magijom. Retki su oni koji na estradi rade za Boga, u korist Boga, možda njih dvoje, troje", rekla je Vendi.

Potom je prokomentarisala ljubavnu priču iz Zadruge i trougao koji čine Dalila, Dejan i Filip Car. Javnost osuđuje Dalilu, a Vendi nema lepe reči ni za Dejana.

"Bila sam u šoku kako je lisica Dalila uspela u prvom rijalitiju gde je bila, da se preko noći odljubi od Davida, a zaljubi u Dejana. Dejan to nije želeo da vidi, on voli da se voli mržnjom. On ima debeli problem iznutra, inače ne bi mogao da se zaljubi u tako kvarnu osobu. Znači da je i on suštinski kvaran", rekla je, pa se vratila crnoj magiji.

"Priča se da je Dalila obilazila hodže, pričao mi je jedan čovek tokom našeg zajedničkog gostovanja na jednoj televiziji, da je išla iza Tuzle negde i da joj je čovek sredio za Dejana, kao i pre za neke druge muškarce. Ona je tragikomična ličnost, koja nema trunke ljubavi u sebi. Ona živi od toga da drugima uzima energiju", izjavila je Vendi u emisiji "Grand magazin".