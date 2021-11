ŠEST GODINA BIO U BRAKU S OVOM LEPOTICOM! USLEDIO BURAN RAZVOD, PA NOVA LJUBAV: Pogledajte bivšu ženu Slavka Beleslina

Slavko Beleslin već duže vreme uživa u novoj ljubavi.

Izvor: YouTube/K1 televizija

Voditelj Slavko Beleslin, jedno od najpoznatijih domaćih TV lica, nakon burnog razvoda je pronašao novu ljubav i već duže vreme uživa sa Milijanom Radević koju poznaje više od jedne decenije.

Posle razvoda od Ive Šiđanin, voditelj je imao loš period u životu, a početkom prošle godine rekao je da ga je posle svega sačekalo "čudo".

S bivšom suprugom bio je u braku šest, a u vezi deset godina, a njihov razvod se nije završio mirno.

Iva je tužila Slavka jer je voditelj nije potpisao kao koautora emisije "Šta bi posle? (Flešbek)", za koju tvrdi da su je zajedno pripremali pet godina. Prošle godine po izlasku iz suda nakon jednog ročišta navela je da "njihov razvod nije bio lep kao što je predstavljeno u medijima".

Iako se pre ovoga na temu razvoda i odnosa sa Slavkom nije oglašavala u medijima, tada je obrazložila na šta je mislila.

"Recimo da sam bila obmanjivana čitavih deset godina i to su neke stvari preko kojih se ne prelazi. Posle svega toga ne možete s nekim ostati u dobrim odnosima, a ne prijateljskim. Celu tu priču oko njega i našeg braka definisala bih tom rečenicom. To nije čovek s kojim jedna žena može da ostane u braku, a kad je reč o ovom projektu, na kom smo zajedno radili pet godina, nisam mogla da očekujem da on moj rad ne priznaje. To je sada jedino za šta se ja borim", rekla je Iva tom prilikom za Kurir.

Bivša supruga Slavka Beleslina je iz Novog Sada i doktor je tehničkih nauka. Venčali su se 2012. godine, a voditelj je tada govorio da se oženio iz ljubavi i da je za sve ostalo lako.

Posle burnog perioda usledila je nova ljubav, nenadano, pa je i otvoreno govorio o tome da planira budućnost s Milijanom, koja mu je u svemu velika podrška.

"Godinama nismo bili ni u kakvom kontaktu, ali kada smo se ponovo videli, bio je dovoljan samo jedan pogled da nastavimo tamo gde smo stali. Ranije sam mislio da je ona priča o podršci od partnera čist kliše, a tek sam sada uz nju shvatio šta to znači, nikada nisam sreo tako autentičnu i specifičnu osobu", rekao je Slavko jednom prilikom za magazin Gloria.

Čini se da je popularni voditelj slab na plavuše...