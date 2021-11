IMALA SAM FRKU OD GLOGOVCA, BIO JE SUROV! Nataša Ninković se prisetila slavnog glumca - "Sa njim je bilo NAJZAHTEVNIJE!"

Nataša Ninković o Nebojši Glogovcu.

Izvor: Kurir/printscreen, MODNO/Stefan Stojanović

Nataša Ninković gostovala je u emisiji "Sceniranje" koja se emituje na Kurir televiziji, u kojoj je u potpunosti ogolila dušu i pričala o brojnim temama o kojima do sada nije.

Lepa glumica sa ponosom je govorila o svojim sinovima i suprugu, a potom se dotakla i svoje veoma uspešne karijere.

Ona je otkrila da joj je divno kada radi sa kolegama koje poznaje.

"Divno je raditi sa njima, kada nekoga dobro poznaješ, lepo je deliti. Mada, to je i zeznuto, jer te oni znaju. Mi dobro poznajemo jedni druge. Nema sakrivanja, znamo i osećamo. Svi su veliki na svoj način", rekla je.

Glumica je otkrila da joj je najzahtevnije bilo kada je snimala sa Nebojšom Glogovcem.

"Možda mi je najzahtevnije bilo sa Glogijem, zato što je on zahtevan. Predirektan Hercegovac. Muškarcima to ne smeta, njima kao ne zameraju. On je znao da bude surov u tome. Imala sam frku, ne u radu, nego kada me on gleda. On je govorio odmah direktno šta misli. Uvek sam imala frku od njegovog mišljenja", otkrila je Nataša.